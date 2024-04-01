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Россиян предупредили об активизации мошенников с "туристическими" схемами

Россиян предупредили об активизации мошенников с "туристическими" схемами - 01.04.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об активизации мошенников с "туристическими" схемами

Мошенники в преддверии сезона отпусков вновь стали активно использовать схемы с предложением "заработка" на оценках работы турфирм или отелей: жалобы клиентов... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T11:09+0300

2024-04-01T11:09+0300

2024-04-01T11:10+0300

мошенничество

кибермошенники

отзывы

туризм

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии сезона отпусков вновь стали активно использовать схемы с предложением "заработка" на оценках работы турфирм или отелей: жалобы клиентов банка на подобные звонки увеличились с начала года более чем на 30%, сообщила пресс-служба ВТБ. "С приближением сезона отпусков мошенники стали чаще связываться с клиентами через мессенджеры, представляясь сотрудниками популярных туристических компаний, сервисов по поиску и покупке авиабилетов и бронированию отелей. Они предлагают заработать деньги, оставляя оценки качества работы отелей якобы для привлечения новых клиентов", - сказано в сообщении. В ходе телефонных звонков собеседника просят присоединиться к онлайн-встрече, например, якобы собеседованию и включить демонстрацию экрана смартфона. Так злоумышленники видят, какие приложения установлены у человека, и стараются получить к ним доступ. "Например, просят оформить карту в банковском приложении для совершения покупок под видом "тайного покупателя". При этом им видны все поступающие СМС-коды для доступа к личному кабинету онлайн-банка или вывода средств. Поэтому, как только жертва оплатит покупки, общение прекращается, а вернуть деньги уже невозможно", - сообщил банк. Подобные схемы обмана действуют уже несколько лет, но в преддверии туристического сезона становятся более актуальными у мошенников, пояснил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. "Мы видим, что отзывы о таких сценариях стали активно расти... Чтобы обезопасить себя, рекомендуем сразу удалять любые сообщения сомнительного содержания, особенно обещающие легкий доход, не поддерживать переписку или беседу с неизвестными", - отметил он.

https://1prime.ru/20240329/mikrozaymy-846870671.html

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кибермошенники, отзывы, туризм