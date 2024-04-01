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Правительство определит параметры налоговой амнистии до конца июля - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Правительство определит параметры налоговой амнистии до конца июля
Правительство определит параметры налоговой амнистии до конца июля - 01.04.2024, ПРАЙМ
Правительство определит параметры налоговой амнистии до конца июля
Правительство России до конца июля 2024 года определит параметры налоговой амнистии, такое поручение дал президент страны Владимир Путин. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T13:21+0300
2024-04-01T13:27+0300
налоги
правительство рф
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Правительство России до конца июля 2024 года определит параметры налоговой амнистии, такое поручение дал президент страны Владимир Путин.Согласно публикации на официальном портале Кремля, кабмин будет вырабатывать механизм вместе с Совфедом и Госдумой. Ответственными за исполнение назначены, соответственно, премьер-министр Михаил мишустин, спикер СФ Валентина Матвиенко и председатель ГД Вячеслав Володин."Определить параметры налоговой амнистии для налогоплательщиков, которые применяли специальные налоговые режимы и при фактическом росте бизнеса использовали его дробление для сохранения права на применение таких режимов в целях уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, предусмотрев исключение возможности доначисления налогов, начисления пеней и штрафов, а также привлечения таких налогоплательщиков к уголовной ответственности", - сказано в поручении.Отмечатеся, что доклад нужно представить до 31 июля 2-24 года. До этого же дня путин поручил подготовить подготовить поправки в законодательство в части справедливого распределения налоговой нагрузки. Ответственными глава государства назначил Мишустина и Володина.
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правительство рф, россия, владимир путин
Налоги, Правительство РФ, РОССИЯ, Владимир Путин
13:21 01.04.2024 (обновлено: 13:27 01.04.2024)
 
Правительство определит параметры налоговой амнистии до конца июля

Путин поручил правительству до конца июля определить параметры налоговой амнистии

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Правительство России до конца июля 2024 года определит параметры налоговой амнистии, такое поручение дал президент страны Владимир Путин.
Согласно публикации на официальном портале Кремля, кабмин будет вырабатывать механизм вместе с Совфедом и Госдумой. Ответственными за исполнение назначены, соответственно, премьер-министр Михаил мишустин, спикер СФ Валентина Матвиенко и председатель ГД Вячеслав Володин.
"Определить параметры налоговой амнистии для налогоплательщиков, которые применяли специальные налоговые режимы и при фактическом росте бизнеса использовали его дробление для сохранения права на применение таких режимов в целях уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, предусмотрев исключение возможности доначисления налогов, начисления пеней и штрафов, а также привлечения таких налогоплательщиков к уголовной ответственности", - сказано в поручении.
Отмечатеся, что доклад нужно представить до 31 июля 2-24 года. До этого же дня путин поручил подготовить подготовить поправки в законодательство в части справедливого распределения налоговой нагрузки. Ответственными глава государства назначил Мишустина и Володина.
Налоги - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
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НалогиПравительство РФРОССИЯВладимир Путин
 
 
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