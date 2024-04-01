https://1prime.ru/20240401/nalogi-846925440.html

Правительство определит параметры налоговой амнистии до конца июля

Правительство определит параметры налоговой амнистии до конца июля - 01.04.2024, ПРАЙМ

Правительство определит параметры налоговой амнистии до конца июля

Правительство России до конца июля 2024 года определит параметры налоговой амнистии, такое поручение дал президент страны Владимир Путин. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T13:21+0300

2024-04-01T13:21+0300

2024-04-01T13:27+0300

налоги

правительство рф

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Правительство России до конца июля 2024 года определит параметры налоговой амнистии, такое поручение дал президент страны Владимир Путин.Согласно публикации на официальном портале Кремля, кабмин будет вырабатывать механизм вместе с Совфедом и Госдумой. Ответственными за исполнение назначены, соответственно, премьер-министр Михаил мишустин, спикер СФ Валентина Матвиенко и председатель ГД Вячеслав Володин."Определить параметры налоговой амнистии для налогоплательщиков, которые применяли специальные налоговые режимы и при фактическом росте бизнеса использовали его дробление для сохранения права на применение таких режимов в целях уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, предусмотрев исключение возможности доначисления налогов, начисления пеней и штрафов, а также привлечения таких налогоплательщиков к уголовной ответственности", - сказано в поручении.Отмечатеся, что доклад нужно представить до 31 июля 2-24 года. До этого же дня путин поручил подготовить подготовить поправки в законодательство в части справедливого распределения налоговой нагрузки. Ответственными глава государства назначил Мишустина и Володина.

https://1prime.ru/20240324/nalogi-846573220.html

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правительство рф, россия, владимир путин