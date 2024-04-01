Корпоративные новости поддержат настроения

В последний день первого квартала индекс Мосбиржи вырос на 0,6%. Поддержку рынку акций оказывает продолжающийся сезон отчетностей — на этой неделе календарь... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T08:34+0300
2024-04-01T08:34+0300
2024-04-01T08:34+0300
экономика
мнения аналитиков
московская биржа
российский рынок акций
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. В последний день первого квартала индекс Мосбиржи вырос на 0,6%. Поддержку рынку акций оказывает продолжающийся сезон отчетностей — на этой неделе календарь инвесторов будет достаточно загружен: результаты за 2023 год раскроют ГК "Астра", АФК "Система", ЭЛ5-Энерго, Софтлайн. Отдельные корпоративные истории также вселяют оптимизм: акции X5 Group в пятницу выросли на 5,3% на новости о том, что Минпромторг запустил процесс принудительной редомициляции ретейлера.Индекс гособлигаций RGBI за прошлую неделю прибавил порядка 0,1%, тем самым прервав восьминедельную череду снижений. Инвесторы могли отыгрывать сохранение Банком России ключевой ставки без изменений по итогам заседания в конце марта.В пятницу начались торги акциями "Европлана" после IPO. Размещение прошло по верхней границе объявленного ценового диапазона (875 руб. за акцию), компания отметила "значительный интерес со стороны инвесторов", а совокупный спрос "многократно превысил" предложение. Это уже четвертое IPO на российском рынке с начала года, рынок ожидает новостей по следующим IPO, и текущий год может стать насыщенным для первичного рынка акций.Акции АФК "Система", на прошлой неделе прибавившие порядка 13%, исторически показывают более положительную динамику перед IPO "дочек". Ранее уже сообщалось о планируемом IPО МТС Банка, а в марте президент ГК "Элемент", совместной компании "Ростеха" и АФК "Система", сообщил, что компания может быть технически готова к первичному размещению в первом полугодии 2024 года.Активность на глобальных площадках может быть понижена на текущей неделе ввиду пасхальных каникул в ряде стран в понедельник и на фоне национальных выходных в Китае в конце недели. В связи с этим торговая активность на российских площадках может быть снижена.В среду будут опубликованы данные за февраль по розничным продажам и безработице в России. Статистические данные важны с точки зрения оценки потребительской уверенности и активности, что является важным индикатором для определения траектории денежно-кредитной политики.
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. В последний день первого квартала индекс Мосбиржи вырос на 0,6%. Поддержку рынку акций оказывает продолжающийся сезон отчетностей — на этой неделе календарь инвесторов будет достаточно загружен: результаты за 2023 год раскроют ГК "Астра", АФК "Система", ЭЛ5-Энерго, Софтлайн. Отдельные корпоративные истории также вселяют оптимизм: акции X5 Group в пятницу выросли на 5,3% на новости о том, что Минпромторг запустил процесс принудительной редомициляции ретейлера.
Индекс гособлигаций RGBI за прошлую неделю прибавил порядка 0,1%, тем самым прервав восьминедельную череду снижений. Инвесторы могли отыгрывать сохранение Банком России ключевой ставки без изменений по итогам заседания в конце марта.
В пятницу начались торги акциями "Европлана" после IPO. Размещение прошло по верхней границе объявленного ценового диапазона (875 руб. за акцию), компания отметила "значительный интерес со стороны инвесторов", а совокупный спрос "многократно превысил" предложение. Это уже четвертое IPO на российском рынке с начала года, рынок ожидает новостей по следующим IPO, и текущий год может стать насыщенным для первичного рынка акций.
Акции АФК "Система", на прошлой неделе прибавившие порядка 13%, исторически показывают более положительную динамику перед IPO "дочек". Ранее уже сообщалось о планируемом IPО МТС Банка, а в марте президент ГК "Элемент", совместной компании "Ростеха" и АФК "Система", сообщил, что компания может быть технически готова к первичному размещению в первом полугодии 2024 года.
Активность на глобальных площадках может быть понижена на текущей неделе ввиду пасхальных каникул в ряде стран в понедельник и на фоне национальных выходных в Китае в конце недели. В связи с этим торговая активность на российских площадках может быть снижена.
В среду будут опубликованы данные за февраль по розничным продажам и безработице в России. Статистические данные важны с точки зрения оценки потребительской уверенности и активности, что является важным индикатором для определения траектории денежно-кредитной политики.
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