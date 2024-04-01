https://1prime.ru/20240401/novatek-846977649.html
Власти одобрили соглашение с "Новатэком" о развитии производства СПГ
Власти одобрили соглашение с "Новатэком" о развитии производства СПГ - 01.04.2024, ПРАЙМ
Власти одобрили соглашение с "Новатэком" о развитии производства СПГ
Правительство РФ одобрило подписание соглашения с "Новатэком" о намерениях для развития в России оборудования производства СПГ до 2030 года, следует из... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T19:44+0300
2024-04-01T19:44+0300
2024-04-01T19:44+0300
кабмин
новатэк
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fcaf0decf5a11ce32b677cc78c18ad40.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило подписание соглашения с "Новатэком" о намерениях для развития в России оборудования производства СПГ до 2030 года, следует из опубликованного распоряжения правительства РФ. "Принять предложение Минпромторга России о подписании соглашения о намерениях между правительством РФ и ПАО "Новатэк" в целях развития направления "Оборудование для производства сжиженного природного газа", - говорится в документе. Подписи под соглашением поставят вице-премьер РФ Александр Новак и глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Как указано в проекте самого соглашения, основным механизмом его исполнения будет "совместная разработка и реализация дорожной карты развития направления "Оборудование для производства сжиженного природного газа" на период до 2030 года".
https://1prime.ru/20240401/tomaty-846971690.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_d7d2c409da2a04868cefdb0bd609ca75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новатэк, спг
Власти одобрили соглашение с "Новатэком" о развитии производства СПГ
Правительство одобрило соглашение с "Новатэком" о развитии оборудования производства СПГ
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило подписание соглашения с "Новатэком" о намерениях для развития в России оборудования производства СПГ до 2030 года, следует из опубликованного распоряжения правительства РФ.
"Принять предложение Минпромторга России о подписании соглашения о намерениях между правительством РФ и ПАО "Новатэк" в целях развития направления "Оборудование для производства сжиженного природного газа", - говорится в документе. Подписи под соглашением поставят вице-премьер РФ Александр Новак и глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
Как указано в проекте самого соглашения, основным механизмом его исполнения будет "совместная разработка и реализация дорожной карты развития направления "Оборудование для производства сжиженного природного газа" на период до 2030 года".
Правительство обнулило пошлины на ввоз томатов до 31 мая