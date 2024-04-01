https://1prime.ru/20240401/novatek-846977649.html

Власти одобрили соглашение с "Новатэком" о развитии производства СПГ

Власти одобрили соглашение с "Новатэком" о развитии производства СПГ - 01.04.2024, ПРАЙМ

Власти одобрили соглашение с "Новатэком" о развитии производства СПГ

Правительство РФ одобрило подписание соглашения с "Новатэком" о намерениях для развития в России оборудования производства СПГ до 2030 года, следует из... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T19:44+0300

2024-04-01T19:44+0300

2024-04-01T19:44+0300

кабмин

новатэк

спг

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило подписание соглашения с "Новатэком" о намерениях для развития в России оборудования производства СПГ до 2030 года, следует из опубликованного распоряжения правительства РФ. "Принять предложение Минпромторга России о подписании соглашения о намерениях между правительством РФ и ПАО "Новатэк" в целях развития направления "Оборудование для производства сжиженного природного газа", - говорится в документе. Подписи под соглашением поставят вице-премьер РФ Александр Новак и глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Как указано в проекте самого соглашения, основным механизмом его исполнения будет "совместная разработка и реализация дорожной карты развития направления "Оборудование для производства сжиженного природного газа" на период до 2030 года".

https://1prime.ru/20240401/tomaty-846971690.html

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новатэк, спг