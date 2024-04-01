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Власти одобрили соглашение с "Новатэком" о развитии производства СПГ - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Власти одобрили соглашение с "Новатэком" о развитии производства СПГ
Власти одобрили соглашение с "Новатэком" о развитии производства СПГ - 01.04.2024, ПРАЙМ
Власти одобрили соглашение с "Новатэком" о развитии производства СПГ
Правительство РФ одобрило подписание соглашения с "Новатэком" о намерениях для развития в России оборудования производства СПГ до 2030 года, следует из... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T19:44+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило подписание соглашения с "Новатэком" о намерениях для развития в России оборудования производства СПГ до 2030 года, следует из опубликованного распоряжения правительства РФ. "Принять предложение Минпромторга России о подписании соглашения о намерениях между правительством РФ и ПАО "Новатэк" в целях развития направления "Оборудование для производства сжиженного природного газа", - говорится в документе. Подписи под соглашением поставят вице-премьер РФ Александр Новак и глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Как указано в проекте самого соглашения, основным механизмом его исполнения будет "совместная разработка и реализация дорожной карты развития направления "Оборудование для производства сжиженного природного газа" на период до 2030 года".
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новатэк, спг
Кабмин, Новатэк, СПГ
19:44 01.04.2024
 
Власти одобрили соглашение с "Новатэком" о развитии производства СПГ

Правительство одобрило соглашение с "Новатэком" о развитии оборудования производства СПГ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНоватэк
Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило подписание соглашения с "Новатэком" о намерениях для развития в России оборудования производства СПГ до 2030 года, следует из опубликованного распоряжения правительства РФ.
"Принять предложение Минпромторга России о подписании соглашения о намерениях между правительством РФ и ПАО "Новатэк" в целях развития направления "Оборудование для производства сжиженного природного газа", - говорится в документе. Подписи под соглашением поставят вице-премьер РФ Александр Новак и глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
Как указано в проекте самого соглашения, основным механизмом его исполнения будет "совместная разработка и реализация дорожной карты развития направления "Оборудование для производства сжиженного природного газа" на период до 2030 года".
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