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Назван размер дохода для покупки квартиры в российском городе-миллионнике
Назван размер дохода для покупки квартиры в российском городе-миллионнике - 01.04.2024, ПРАЙМ
Назван размер дохода для покупки квартиры в российском городе-миллионнике
Средний доход для покупки двухкомнатной квартиры с помощью льготной ипотеки на новостройки должен варьироваться от 68 до 88 тысяч рублей в месяц для... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T06:03+0300
2024-04-01T06:03+0300
2024-04-01T06:03+0300
новостройки
зарплата
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Средний доход для покупки двухкомнатной квартиры с помощью льготной ипотеки на новостройки должен варьироваться от 68 до 88 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир", проведшем исследование вместе с "Выберу.ру". В конце 2023 года власти России повысили первоначальный взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых с 20 до 30%, максимальная сумма кредита стала единой по всей стране - 6 миллионов рублей, включая Москву и Петербург. Кроме того, была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках ряда льготных программ. По данным "Мира квартир", под текущие условия льготной ипотеки подходят двушки лишь в 11 городах из 16 российских миллионников. В остальных пяти городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре – цена жилья не укладывается в 6 миллионов рублей кредитного лимита, и первоначальный взнос по ипотеке превышает минимальные 30%. В компании уточнили, что москвичи вынуждены будут внести за двушку в новостройке почти 70% стоимости (13,8 миллиона рублей), жители Петербурга - 58% (8,3 миллиона), Казани – 45% (4,9 миллиона), Нижнего Новгорода – около 42% (4,3 миллиона), Краснодара – 34% (3,1 миллиона рублей). Ежемесячный платеж в этих городах составит около 44 тысяч рублей в месяц, а официальный доход - 88 тысяч рублей. Меньше всего, по подсчетам компании, нужно будет платить жителям Перми - ежемесячный платеж за двушку стоимостью 6,6 миллиона рублей составит 33,8 тысячи рублей, для этого надо получать 68 тысяч рублей в месяц. Примерно такая же ситуация у заемщиков из Волгограда (34,9 тысячи рублей и 70 тысяч рублей) и Челябинска (35,9 тысячи рублей и 72 тысячи рублей). "Только в Красноярске средняя по области зарплата соответствует той, с которой реально можно взять ипотеку с господдержкой. В Москве и Петербурге доходы тоже выше требуемых банками, но там при покупке новостройки в качестве первоначального взноса придется внести сумму, значительно превышающую сумму кредита. Из этого можно сделать вывод, что в целом по стране льготная ипотечная программа под 8% малодоступна для населения", – подытожил гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.
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новостройки, зарплата
Назван размер дохода для покупки квартиры в российском городе-миллионнике
"Мир квартир": для покупки жилья в миллионнике нужно зарабатывать до 88 тыс рублей в месяц
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Средний доход для покупки двухкомнатной квартиры с помощью льготной ипотеки на новостройки должен варьироваться от 68 до 88 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир", проведшем исследование вместе с "Выберу.ру".
В конце 2023 года власти России повысили первоначальный взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых с 20 до 30%, максимальная сумма кредита стала единой по всей стране - 6 миллионов рублей, включая Москву и Петербург. Кроме того, была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках ряда льготных программ.
По данным "Мира квартир", под текущие условия льготной ипотеки подходят двушки лишь в 11 городах из 16 российских миллионников. В остальных пяти городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре – цена жилья не укладывается в 6 миллионов рублей кредитного лимита, и первоначальный взнос по ипотеке превышает минимальные 30%.
В компании уточнили, что москвичи вынуждены будут внести за двушку в новостройке почти 70% стоимости (13,8 миллиона рублей), жители Петербурга - 58% (8,3 миллиона), Казани – 45% (4,9 миллиона), Нижнего Новгорода – около 42% (4,3 миллиона), Краснодара – 34% (3,1 миллиона рублей). Ежемесячный платеж в этих городах составит около 44 тысяч рублей в месяц, а официальный доход - 88 тысяч рублей.
Меньше всего, по подсчетам компании, нужно будет платить жителям Перми - ежемесячный платеж за двушку стоимостью 6,6 миллиона рублей составит 33,8 тысячи рублей, для этого надо получать 68 тысяч рублей в месяц. Примерно такая же ситуация у заемщиков из Волгограда (34,9 тысячи рублей и 70 тысяч рублей) и Челябинска (35,9 тысячи рублей и 72 тысячи рублей).
"Только в Красноярске средняя по области зарплата соответствует той, с которой реально можно взять ипотеку с господдержкой. В Москве и Петербурге доходы тоже выше требуемых банками, но там при покупке новостройки в качестве первоначального взноса придется внести сумму, значительно превышающую сумму кредита. Из этого можно сделать вывод, что в целом по стране льготная ипотечная программа под 8% малодоступна для населения", – подытожил гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.
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