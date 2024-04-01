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В России снижаются цены на новостройки
В России снижаются цены на новостройки - 01.04.2024, ПРАЙМ
В России снижаются цены на новостройки
Цены на новостройки в Москве снизились на пять процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на аналитиков "Авито Недвижимость". | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T16:59+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Цены на новостройки в Москве снизились на пять процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на аналитиков "Авито Недвижимость".Отмечается, что предложение новых квартир по России выросло на 27 процентов, при этом спрос сократился на 16 процентов. "Меньше всего снижение спроса затронуло сегменты студий (интерес к ним упал лишь на 6%) и объектов с четырьмя комнатами и более (падение на 5%). Популярные, казалось бы, "однушки" стали лидерами по снижению спроса, который уменьшился на 18%", - отмечают аналитики.При этом, цены на жилье в новостройках растут медленно, в некоторых местах даже снижаются. Так, в Москве стоимость квартир в сравнении с четвертым кварталом прошлого года упала на пять процентов.
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Новости, новостройки, РОССИЯ, МОСКВА
В России снижаются цены на новостройки
"Авито Недвижимость": новостройки в Москве подешевели на пять процентов
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ.
Цены на новостройки в Москве снизились на пять процентов, пишет "Российская газета"
со ссылкой на аналитиков "Авито Недвижимость".
Отмечается, что предложение новых квартир по России выросло на 27 процентов, при этом спрос сократился на 16 процентов.
"Меньше всего снижение спроса затронуло сегменты студий (интерес к ним упал лишь на 6%) и объектов с четырьмя комнатами и более (падение на 5%). Популярные, казалось бы, "однушки" стали лидерами по снижению спроса, который уменьшился на 18%", - отмечают аналитики.
При этом, цены на жилье в новостройках растут медленно, в некоторых местах даже снижаются. Так, в Москве стоимость квартир в сравнении с четвертым кварталом прошлого года упала на пять процентов.
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