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В России снижаются цены на новостройки - 01.04.2024, ПРАЙМ
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В России снижаются цены на новостройки
В России снижаются цены на новостройки - 01.04.2024, ПРАЙМ
В России снижаются цены на новостройки
Цены на новостройки в Москве снизились на пять процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на аналитиков "Авито Недвижимость". | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T16:59+0300
2024-04-01T17:59+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Цены на новостройки в Москве снизились на пять процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на аналитиков "Авито Недвижимость".Отмечается, что предложение новых квартир по России выросло на 27 процентов, при этом спрос сократился на 16 процентов. "Меньше всего снижение спроса затронуло сегменты студий (интерес к ним упал лишь на 6%) и объектов с четырьмя комнатами и более (падение на 5%). Популярные, казалось бы, "однушки" стали лидерами по снижению спроса, который уменьшился на 18%", - отмечают аналитики.При этом, цены на жилье в новостройках растут медленно, в некоторых местах даже снижаются. Так, в Москве стоимость квартир в сравнении с четвертым кварталом прошлого года упала на пять процентов.
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новости, новостройки, россия, москва
Новости, новостройки, РОССИЯ, МОСКВА
16:59 01.04.2024 (обновлено: 17:59 01.04.2024)
 
В России снижаются цены на новостройки

"Авито Недвижимость": новостройки в Москве подешевели на пять процентов

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНовый многоэтажный жилой дом в Москве
Новый многоэтажный жилой дом в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Цены на новостройки в Москве снизились на пять процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на аналитиков "Авито Недвижимость".
Отмечается, что предложение новых квартир по России выросло на 27 процентов, при этом спрос сократился на 16 процентов.
"Меньше всего снижение спроса затронуло сегменты студий (интерес к ним упал лишь на 6%) и объектов с четырьмя комнатами и более (падение на 5%). Популярные, казалось бы, "однушки" стали лидерами по снижению спроса, который уменьшился на 18%", - отмечают аналитики.
При этом, цены на жилье в новостройках растут медленно, в некоторых местах даже снижаются. Так, в Москве стоимость квартир в сравнении с четвертым кварталом прошлого года упала на пять процентов.
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