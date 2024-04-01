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В России расширили перечень маркируемой одежды

В России расширили перечень маркируемой одежды - 01.04.2024, ПРАЙМ

В России расширили перечень маркируемой одежды

Перечень маркируемой одежды расширили в России - с 1 апреля 2024 года обязательная маркировка распространяется в том числе, например, на брюки и блузки, шарфы и | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T05:58+0300

2024-04-01T05:58+0300

2024-04-01T05:58+0300

экономика

маркировка

одежда

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Перечень маркируемой одежды расширили в России - с 1 апреля 2024 года обязательная маркировка распространяется в том числе, например, на брюки и блузки, шарфы и платья, юбки и плащи, также начинается эксперимент по маркировке учебников. Так, маркировка распространилась на верхнюю одежду из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, отдельную спецодежду, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, платья, юбки, мужские и женские куртки, пальто и плащи. Это второй этап внедрения обязательной маркировки для данной товарной группы. "Маркировка товаров легкой промышленности вводится с 2021 года. Поэтапное включение новых товаров в "Честный знак" очень важно для отрасли – это позволяет рынку адаптироваться к новым условиям без рисков. Компании – члены АКОРТ готовы к запуску нового этапа маркировки 1 апреля", - отметила сопредседатель комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова, слова которой приводятся в сообщении оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Также с 1 апреля на территории России начался эксперимент по маркировке печатных учебников общеобразовательного назначения, завершится он 31 августа 2025 года. Участие в нем добровольное. Кроме того, с понедельника устанавливаются правила нанесения средств идентификации на лекарственные препараты с международным непатентованным наименованием "Этанол". Для них средство идентификации наносится на вторичную (потребительскую) упаковку. В случае ее отсутствия или при наличии упаковки, в которой находится более одной единицы указанного лекарственного препарата в первичной упаковке, средство идентификации наносится на первичную. Также уточняется и понятие "биологические лекарственные препараты", к которым теперь отнесены также лекарственные препараты на основе соматических клеток, и понятие "биомедицинские клеточные продукты".

https://1prime.ru/20240323/uralsib-846641902.html

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маркировка, одежда