https://1prime.ru/20240401/osuzhdenie-846979444.html

Москва осудила атаку Израиля на диппредставительство Ирана в Сирии

Москва осудила атаку Израиля на диппредставительство Ирана в Сирии - 01.04.2024, ПРАЙМ

Москва осудила атаку Израиля на диппредставительство Ирана в Сирии

Москва осуждает нападение Израиля на диппредставительство Ирана в Сирии, сообщили в МИД России. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T23:36+0300

2024-04-01T23:36+0300

2024-04-01T23:36+0300

сирия

иран

израиль

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Москва осуждает нападение Израиля на диппредставительство Ирана в Сирии, сообщили в МИД России. 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске, здание было разрушено, есть погибшие. "Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями", — указывается в публикации.Ведомство призвало Израиль не проводить силовые акции в Сирии и других соседних странах, так как они чреваты последствиями.Также в министерстве обратили внимание на то, что удар нанесли в густонаселенном районе, что могло повлечь жертвы среди гражданских.Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска.Источники РИА Новости сообщили, что удар пришелся по дому рядом с посольством Ирана Дамаске, по меньшей мере два человека погибли.Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал. По словам последнего, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения получили в результате авиаудара 12 человек.Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов-военных советников при ударе израильских ВВС. Помимо них в ходе атаке погибли еще пять офицеров КСИР, отмечает пресс-служба корпуса.

https://1prime.ru/20240331/bapor-846907176.html

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сирия, иран, израиль