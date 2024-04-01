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В России выросли социальные пенсии

В России выросли социальные пенсии - 01.04.2024, ПРАЙМ

В России выросли социальные пенсии

Индексация социальных пенсий в РФ с 1 апреля составила 7,5%,. Об этом свидетельствует постановление правительства РФ об утверждении коэффициента индексации. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T05:19+0300

2024-04-01T05:19+0300

2024-04-01T05:19+0300

экономика

пенсии

индексация пенсий

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Индексация социальных пенсий в РФ с 1 апреля составила 7,5%,. Об этом свидетельствует постановление правительства РФ об утверждении коэффициента индексации. "В соответствии со статьёй 25 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" правительство РФ постановляет: утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2024 года социальных пенсий в размере 1,075",— сказано в документе. Согласно данным правительства, это решение коснется более четырех миллионов человек. В бюджете Социального фонда РФ на индексацию заложено почти 37,5 миллиарда рублей. Социальные пенсии получают россияне у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. В числе получателей находятся также военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны и граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

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пенсии, индексация пенсий