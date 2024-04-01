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Российские банки начали обеспечивать переводы через СБП между юрлицами и ИП

Российские банки начали обеспечивать переводы через СБП между юрлицами и ИП - 01.04.2024, ПРАЙМ

Российские банки начали обеспечивать переводы через СБП между юрлицами и ИП

Банки с 1 апреля обязаны предоставить своим клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) возможность осуществлять платежи через систему... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T05:42+0300

2024-04-01T05:42+0300

2024-04-01T05:42+0300

экономика

банки

сбп

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Банки с 1 апреля обязаны предоставить своим клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) возможность осуществлять платежи через систему быстрых платежей (СБП) в пользу других организаций и предпринимателей (В2В-переводы), следует из соответствующих норм положения ЦБ РФ. Обязанность появляется как у системно значимых банков, так и у имеющих универсальную лицензию на осуществление банковских операций, не являющихся системно значимыми. Исключение коснется лишь платежей по поручению или в пользу организаций, лицевые счета которых открыты в территориальных органах Федерального казначейства. При этом не во всех случаях банки с универсальной лицензией и не имеющие статус системно значимых должны обеспечить переводы через СБП между юрлицами, например, такая обязанность не возникает, если в них открыты бизнесу только счета по вкладу. "Этот функционал предоставляет компаниям и индивидуальным предпринимателям возможность проводить онлайн-расчеты со своими контрагентами в режиме 24/7 с использованием инновационной технологии – платежной ссылки (QR-кода). Важно, что деньги будут доступны получателю практически мгновенно", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. РИА Новости отправило запрос системно значимым банкам и не входящим в их число нескольким крупнейшим кредитным организациям. При этом свою готовность обеспечить с 1 апреля такие переводы подтвердили Райффайзенбанк, ПСБ и ВТБ, другие организации не ответили. Так, в пресс-службе ВТБ сказали, что данный способ расширяет для клиентов банка возможности расчетов с партнерами и контрагентами. По словам старшего-вице президента, заместителя руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилла Тихонова, сервис позволяет предпринимателям-резидентам РФ круглосуточно проводить онлайн-транзакции на сумму до 1 миллиона рублей и мгновенно получать денежные средства на свой расчетный счет, а также совершать онлайн-платежи в адрес своих партнеров. "Формат В2В СБП особенно востребован в сфере торговли и закупок, где скорость зачисления платежей имеет существенное значение, а также при проведении стандартных сделок между юридическими лицами", - отметил Тихонов. Центробанк подчеркнул, что требования об обязательности переводов B2B в СБП были установлены нормативными актами регулятора заблаговременно, участники СБП были об этом своевременно проинформированы. "В настоящее время большинство банков подтвердили готовность проводить В2В-переводы, завершают тестирование. Банк России ежедневно проводит мониторинг ситуации, и мы уже видим в СБП В2В-переводы отдельных участников", - рассказали в ЦБ РФ.

https://1prime.ru/20240329/tsb-846864645.html

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банки, сбп