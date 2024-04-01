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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России увеличился
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России увеличился - 01.04.2024, ПРАЙМ
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России увеличился
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте вырос до 55,7 пункта с 54,7 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T09:05+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте вырос до 55,7 пункта с 54,7 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global."Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 55,7 пункта в марте по сравнению с 54,7 пункта в феврале, что свидетельствует о значительном улучшении условий деятельности российских производителей товаров. Это самый высокий показатель с августа 2006 года", - говорится в сообщении.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
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индекс pmi обрабатывающих отраслей, россия, новости
Экономика, индекс PMI обрабатывающих отраслей, РОССИЯ, Новости
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России увеличился
S&P Global: индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте вырос до 55,7 пункта
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте вырос до 55,7 пункта с 54,7 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 55,7 пункта в марте по сравнению с 54,7 пункта в феврале, что свидетельствует о значительном улучшении условий деятельности российских производителей товаров. Это самый высокий показатель с августа 2006 года", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.