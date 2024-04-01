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Чистый убыток "Почты России" сократился почти в четыре раза
Чистый убыток "Почты России" сократился почти в четыре раза - 01.04.2024, ПРАЙМ
Чистый убыток "Почты России" сократился почти в четыре раза
Чистый убыток АО "Почта России" по РСБУ в 2023 году составил 7 миллиардов рублей, сократившись почти в 4 раза по сравнению с предшествующим годом, говорится в... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T14:36+0300
2024-04-01T14:36+0300
2024-04-01T14:41+0300
экономика
чистый убыток
отчетность
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток АО "Почта России" по РСБУ в 2023 году составил 7 миллиардов рублей, сократившись почти в 4 раза по сравнению с предшествующим годом, говорится в сообщении компании. "За 2023 год "Почте России" удалось сократить чистый убыток почти в 4 раза - с 27 миллиардов рублей в 2022 году до 7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Добавляется, что выручка компании в 2023 году составила 212 миллиардов рублей. Валовая прибыль компании достигла 6 миллиардов рублей против убытка в 9 миллиардов рублей в 2022 году. Долговые обязательства сократились на 14 миллиардов рублей. Компания повысила зарплаты 115 тысяч сотрудников основных почтовых профессий, обновила 345 отделений и модернизировала 1282 сельских отделения, открыла 51 новое отделение, а также продолжила развивать коммерческие складские услуги - был введен в строй логистический центр в Нижнем Новгороде. "Ключевыми драйверами повышения эффективности "Почты" в 2023 году стали перенастройка процессов в логистике, рост производительности, активное развитие новых продуктов для массового сегмента клиентов и крупных партнеров, включая маркетплейсы", - добавляет компания. Кроме того, компания расширила финансовые услуги. Также "Почта России" запустила новые сервисы и функционалы для клиентов, большинство из них доступны для заказа в онлайн-каналах. Сюда относятся цифровые марки для населения, сервис безопасной сделки для онлайн-покупок, складские сервисы и другие.
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чистый убыток, отчетность
Экономика, чистый убыток, отчетность
Чистый убыток "Почты России" сократился почти в четыре раза
Чистый убыток "Почты России" в 2023 году сократился почти в четыре раза, до 7 млрд рублей
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток АО "Почта России" по РСБУ в 2023 году составил 7 миллиардов рублей, сократившись почти в 4 раза по сравнению с предшествующим годом, говорится в сообщении компании.
"За 2023 год "Почте России" удалось сократить чистый убыток почти в 4 раза - с 27 миллиардов рублей в 2022 году до 7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что выручка компании в 2023 году составила 212 миллиардов рублей. Валовая прибыль компании достигла 6 миллиардов рублей против убытка в 9 миллиардов рублей в 2022 году. Долговые обязательства сократились на 14 миллиардов рублей.
Компания повысила зарплаты 115 тысяч сотрудников основных почтовых профессий, обновила 345 отделений и модернизировала 1282 сельских отделения, открыла 51 новое отделение, а также продолжила развивать коммерческие складские услуги - был введен в строй логистический центр в Нижнем Новгороде.
"Ключевыми драйверами повышения эффективности "Почты" в 2023 году стали перенастройка процессов в логистике, рост производительности, активное развитие новых продуктов для массового сегмента клиентов и крупных партнеров, включая маркетплейсы", - добавляет компания.
Кроме того, компания расширила финансовые услуги. Также "Почта России" запустила новые сервисы и функционалы для клиентов, большинство из них доступны для заказа в онлайн-каналах. Сюда относятся цифровые марки для населения, сервис безопасной сделки для онлайн-покупок, складские сервисы и другие.
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