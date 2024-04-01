https://1prime.ru/20240401/pochta-846939798.html

Чистый убыток "Почты России" сократился почти в четыре раза

Чистый убыток "Почты России" сократился почти в четыре раза - 01.04.2024, ПРАЙМ

Чистый убыток "Почты России" сократился почти в четыре раза

Чистый убыток АО "Почта России" по РСБУ в 2023 году составил 7 миллиардов рублей, сократившись почти в 4 раза по сравнению с предшествующим годом, говорится в... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T14:36+0300

2024-04-01T14:36+0300

2024-04-01T14:41+0300

экономика

чистый убыток

отчетность

https://cdnn.1prime.ru/img/84249/09/842490932_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_2a45446bf4e07fb065094b4ae6501033.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток АО "Почта России" по РСБУ в 2023 году составил 7 миллиардов рублей, сократившись почти в 4 раза по сравнению с предшествующим годом, говорится в сообщении компании. "За 2023 год "Почте России" удалось сократить чистый убыток почти в 4 раза - с 27 миллиардов рублей в 2022 году до 7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Добавляется, что выручка компании в 2023 году составила 212 миллиардов рублей. Валовая прибыль компании достигла 6 миллиардов рублей против убытка в 9 миллиардов рублей в 2022 году. Долговые обязательства сократились на 14 миллиардов рублей. Компания повысила зарплаты 115 тысяч сотрудников основных почтовых профессий, обновила 345 отделений и модернизировала 1282 сельских отделения, открыла 51 новое отделение, а также продолжила развивать коммерческие складские услуги - был введен в строй логистический центр в Нижнем Новгороде. "Ключевыми драйверами повышения эффективности "Почты" в 2023 году стали перенастройка процессов в логистике, рост производительности, активное развитие новых продуктов для массового сегмента клиентов и крупных партнеров, включая маркетплейсы", - добавляет компания. Кроме того, компания расширила финансовые услуги. Также "Почта России" запустила новые сервисы и функционалы для клиентов, большинство из них доступны для заказа в онлайн-каналах. Сюда относятся цифровые марки для населения, сервис безопасной сделки для онлайн-покупок, складские сервисы и другие.

https://1prime.ru/20240326/pochta-rossii-846707927.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чистый убыток, отчетность