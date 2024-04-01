https://1prime.ru/20240401/pomescheniya-846907556.html
В России упростили порядок перевода жилого помещения в нежилое
В России упростили порядок перевода жилого помещения в нежилое - 01.04.2024, ПРАЙМ
В России упростили порядок перевода жилого помещения в нежилое
В России с 1 апреля вступает в силу закон, направленный на упрощение процедуры перевода жилого помещения в нежилое и обратно. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T05:11+0300
2024-04-01T05:11+0300
2024-04-01T05:11+0300
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недвижимость
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В России с 1 апреля вступает в силу закон, направленный на упрощение процедуры перевода жилого помещения в нежилое и обратно. Как указывается на информационно-правовом портале "Гарант.ру", перевод жилого помещения в нежилое и обратно считается завершенным со дня внесения записи в ЕГРН или кадастрового учета образованных помещений и регистрации прав на них. На портале уточняется, что в орган, осуществляющий перевод помещений или согласование изменений в них, нужно направить уведомление о завершении переустройства или перепланировки помещения в многоквартирном доме. Переустройство помещения в нем считается завершенным со дня утверждения акта приемочной комиссии. Перепланировка такого помещения считается завершенной со дня внесения записи в ЕГРН или кадастрового учета образованных помещений и регистрации прав на них. "Муниципальные органы, осуществляющие перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение или согласование переустройства и перепланировки помещения в МКД, не позднее пяти рабочих дней после утверждения акта приемочной комиссии обязаны направить в орган регистрации прав заявление о кадастровом учете и регистрации прав на перепланированное помещение", - поясняется на "Гарант.ру" суть изменений.
https://1prime.ru/20240319/moshennichestvo-846476408.html
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квартиры, недвижимость
В России упростили порядок перевода жилого помещения в нежилое
В России с 1 апреля упростили порядок перевода жилого помещения в нежилое и обратно
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В России с 1 апреля вступает в силу закон, направленный на упрощение процедуры перевода жилого помещения в нежилое и обратно.
Как указывается на информационно-правовом портале "Гарант.ру", перевод жилого помещения в нежилое и обратно считается завершенным со дня внесения записи в ЕГРН или кадастрового учета образованных помещений и регистрации прав на них.
На портале уточняется, что в орган, осуществляющий перевод помещений или согласование изменений в них, нужно направить уведомление о завершении переустройства или перепланировки помещения в многоквартирном доме. Переустройство помещения в нем считается завершенным со дня утверждения акта приемочной комиссии. Перепланировка такого помещения считается завершенной со дня внесения записи в ЕГРН или кадастрового учета образованных помещений и регистрации прав на них.
"Муниципальные органы, осуществляющие перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение или согласование переустройства и перепланировки помещения в МКД, не позднее пяти рабочих дней после утверждения акта приемочной комиссии обязаны направить в орган регистрации прав заявление о кадастровом учете и регистрации прав на перепланированное помещение", - поясняется на "Гарант.ру" суть изменений.
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