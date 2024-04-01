https://1prime.ru/20240401/porog-846908928.html

В России уменьшили порог беспошлинного ввоза товаров

В России уменьшили порог беспошлинного ввоза товаров - 01.04.2024, ПРАЙМ

В России уменьшили порог беспошлинного ввоза товаров

Установленный для физических лиц порог беспошлинного ввоза товаров, которые россияне покупают в зарубежных онлайн-магазинах, автоматически снижается с 1000 евро | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T05:36+0300

2024-04-01T05:36+0300

2024-04-01T05:36+0300

экономика

ввоз товаров

https://cdnn.1prime.ru/img/82688/47/826884783_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_d986c2d219279ee470c8b92489c1f1d9.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Установленный для физических лиц порог беспошлинного ввоза товаров, которые россияне покупают в зарубежных онлайн-магазинах, автоматически снижается с 1000 евро до 200 евро из-за окончания срока действия принятого в октябре 2023 года решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о его повышении до 1000 евро. Он действовал до 1 апреля. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действует повышенный порог беспошлинного ввоза для физлиц. До 1 апреля он составлял 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Если стоимость товаров превышала эту сумму или вес, уплачивалась пошлина в размере: для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, - 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм в части превышения норм, а для товаров, ввозимых багажом, - 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм. До 2019 года этот порог в России составлял 1000 евро, затем его несколько раз снижали, с января 2020 года он составлял 200 евро. В апреле 2022 года ЕЭК временно вернула порог к уровню 1000 евро с целью поддержать потребителей в период максимальных рисков нехватки товаров, обусловленных беспрецедентным санкционным давлением на Россию в 2022 году. Решение о сохранении порога в 1000 евро несколько раз продлевалось, последний раз в октябре 2023 года – до апреля 2024 года. С 1 апреля потолок снижается до исходных 200 евро (около 19 900 рублей по курсу ЦБ). До истечения срока действия порога в сумме 1000 тысяча евро окончательного решения о его продлении или снижении до какого-либо уровня не было принято, соответствующее решение принимает ЕЭК по согласованию со странами-участницами союза. Однако по данному вопросу ЕЭК не предоставляла информацию о конкретном решении, и участники обсуждения ранее высказывали разные позиции. В частности, предложение о сохранении потолка беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на текущем уровне в 1000 евро не поддержал Минфин РФ, соответствующая позиция ведомства содержалась в письмах министерства крупным российским маркетплейсам "Яндекс маркет" и Ozon. Письмо на имя вице-премьера России Алексея Оверчука с просьбой снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 200 евро направляла Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

https://1prime.ru/20240401/avtomobili-846908303.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ввоз товаров