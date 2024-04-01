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Пожар в цеху в Хотьково тушат на площади около трех тысяч "квадратов"

Пожар в цеху в Хотьково тушат на площади около трех тысяч "квадратов" - 01.04.2024, ПРАЙМ

Пожар в цеху в Хотьково тушат на площади около трех тысяч "квадратов"

Пожар в цеху в Хотьково тушат на площади около трех тысяч квадратных метров, отмечается в Telegram-канале областной прокуратуры. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T16:55+0300

2024-04-01T16:55+0300

2024-04-01T16:57+0300

происшествия

пожар

подмосковье

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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Пожар в цеху в Хотьково тушат на площади около трех тысяч квадратных метров, отмечается в Telegram-канале областной прокуратуры. В МЧС России ранее сообщали, что возгорание начали тушить с кровли на площади 150 квадратных метров."Около 16 часов поступило сообщение о возгорании здания производственного цеха на территории предприятия в пос. Хотьково. В настоящий момент идет тушение пожара, его площадь составляет около 3000 квадратных метров", — указывается в публикации. Ответственным за установление обстоятельств и за результаты доследственной проверки является Сергиево-Посадская городская прокуратура.Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар произошел на заводе "Электроизолит" в Хотьково.Ранее в этот же день на промышленной площадке в Екатеринбурге, расположенной на территории Уралмашзавода, но не принадлежащей предприятию, кровля цеха горела на 4,5 тысячи "квадратов", обрушилась на 300 квадратных метрах. Пресс-служба МЧС сообщила, что возгорание полностью ликвидировано.

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подмосковье

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пожар, подмосковье