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Пожар в цеху в Хотьково тушат на площади около трех тысяч "квадратов" - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Пожар в цеху в Хотьково тушат на площади около трех тысяч "квадратов"
Пожар в цеху в Хотьково тушат на площади около трех тысяч "квадратов" - 01.04.2024, ПРАЙМ
Пожар в цеху в Хотьково тушат на площади около трех тысяч "квадратов"
Пожар в цеху в Хотьково тушат на площади около трех тысяч квадратных метров, отмечается в Telegram-канале областной прокуратуры. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T16:55+0300
2024-04-01T16:57+0300
происшествия
пожар
подмосковье
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Пожар в цеху в Хотьково тушат на площади около трех тысяч квадратных метров, отмечается в Telegram-канале областной прокуратуры. В МЧС России ранее сообщали, что возгорание начали тушить с кровли на площади 150 квадратных метров."Около 16 часов поступило сообщение о возгорании здания производственного цеха на территории предприятия в пос. Хотьково. В настоящий момент идет тушение пожара, его площадь составляет около 3000 квадратных метров", — указывается в публикации. Ответственным за установление обстоятельств и за результаты доследственной проверки является Сергиево-Посадская городская прокуратура.Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар произошел на заводе "Электроизолит" в Хотьково.Ранее в этот же день на промышленной площадке в Екатеринбурге, расположенной на территории Уралмашзавода, но не принадлежащей предприятию, кровля цеха горела на 4,5 тысячи "квадратов", обрушилась на 300 квадратных метрах. Пресс-служба МЧС сообщила, что возгорание полностью ликвидировано.
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подмосковье
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пожар, подмосковье
Происшествия, пожар, ПОДМОСКОВЬЕ
16:55 01.04.2024 (обновлено: 16:57 01.04.2024)
 
Пожар в цеху в Хотьково тушат на площади около трех тысяч "квадратов"

Пожар в цеху в подмосковном Хотьково тушат на площади около трех тысяч "квадратов"

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкКрупный пожар
Крупный пожар - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Елена Копылова
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Пожар в цеху в Хотьково тушат на площади около трех тысяч квадратных метров, отмечается в Telegram-канале областной прокуратуры.
В МЧС России ранее сообщали, что возгорание начали тушить с кровли на площади 150 квадратных метров.
"Около 16 часов поступило сообщение о возгорании здания производственного цеха на территории предприятия в пос. Хотьково. В настоящий момент идет тушение пожара, его площадь составляет около 3000 квадратных метров", — указывается в публикации.
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Ответственным за установление обстоятельств и за результаты доследственной проверки является Сергиево-Посадская городская прокуратура.
Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар произошел на заводе "Электроизолит" в Хотьково.
Ранее в этот же день на промышленной площадке в Екатеринбурге, расположенной на территории Уралмашзавода, но не принадлежащей предприятию, кровля цеха горела на 4,5 тысячи "квадратов", обрушилась на 300 квадратных метрах. Пресс-служба МЧС сообщила, что возгорание полностью ликвидировано.
 
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