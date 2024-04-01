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Итоги выборов в Турции стали предупреждением правительству, пишут СМИ
Итоги выборов в Турции стали предупреждением правительству, пишут СМИ - 01.04.2024, ПРАЙМ
Итоги выборов в Турции стали предупреждением правительству, пишут СМИ
Результаты прошедших выборов в Турции стали серьезным предупреждением правительству страны о проблемах в экономике. Об этом пишет издание Hürriyet. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T09:04+0300
2024-04-01T09:04+0300
2024-04-01T09:04+0300
политика
экономика турции
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АНКАРА, 1 апр - ПРАЙМ. Результаты прошедших выборов в Турции стали серьезным предупреждением правительству страны о проблемах в экономике. Об этом пишет издание Hürriyet. В стране в воскресенье прошли выборы в местные органы самоуправления. Согласно предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – удержались на своих постах. Эксперты считают причиной неудачи правящей коалиции тяжелую экономическую ситуацию в стране. "Десять месяцев назад в Турции прошли выборы (одновременно президентские и парламентские). Условия на тех выборах не сильно отличались от сегодняшних. Был большой альянс против (президента Турции Реджепа) Эрдогана. В экономике возникли проблемы. На повестке были дорогие цены. Но в итоге Эрдоган стал бесспорным победителем тех выборов", — отметил в матерале Ахмет Хакан. Hürriyet отмечает, что на выборах, состоявшихся 10 месяцев спустя, за Эрдогана не голосовали, картина полностью изменилась. "Почему? Потому что граждане хотели предупредить правительство о проблемах в экономике. И это серьезное предупреждение", — пишет издание.
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экономика турции, реджеп тайип эрдоган
Политика, экономика Турции, Реджеп Тайип Эрдоган
Итоги выборов в Турции стали предупреждением правительству, пишут СМИ
Hürriyet: итоги местных выборов в Турции стали серьезным предупреждением правительству
АНКАРА, 1 апр - ПРАЙМ. Результаты прошедших выборов в Турции стали серьезным предупреждением правительству страны о проблемах в экономике. Об этом пишет издание Hürriyet.
В стране в воскресенье прошли выборы в местные органы самоуправления. Согласно предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – удержались на своих постах. Эксперты считают причиной неудачи правящей коалиции тяжелую экономическую ситуацию в стране.
"Десять месяцев назад в Турции прошли выборы (одновременно президентские и парламентские). Условия на тех выборах не сильно отличались от сегодняшних. Был большой альянс против (президента Турции Реджепа) Эрдогана. В экономике возникли проблемы. На повестке были дорогие цены. Но в итоге Эрдоган стал бесспорным победителем тех выборов", — отметил в матерале Ахмет Хакан.
Hürriyet отмечает, что на выборах, состоявшихся 10 месяцев спустя, за Эрдогана не голосовали, картина полностью изменилась.
"Почему? Потому что граждане хотели предупредить правительство о проблемах в экономике. И это серьезное предупреждение", — пишет издание.
Экономический кризис привел правящую коалицию к провалу, заявили в Турции