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Минпромторг работает над поставками онкологического препарата "Уромитексан" - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг работает над поставками онкологического препарата "Уромитексан"
Минпромторг работает над поставками онкологического препарата "Уромитексан" - 01.04.2024, ПРАЙМ
Минпромторг работает над поставками онкологического препарата "Уромитексан"
Организационные работы по поставке онкологического препарата "Уромитексан" в Россию проводятся на данный момент, также прорабатывается и проект по производству... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T12:20+0300
2024-04-01T12:21+0300
россия
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онкология
новости
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Организационные работы по поставке онкологического препарата "Уромитексан" в Россию проводятся на данный момент, также прорабатывается и проект по производству лекарственного препарата с соответствующим международным непатентованным наименованием (МНН) на территории страны, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источник в аптечной сети сообщила о том, что российские пациенты столкнулись с дефицитом онкологического препарата "Уромитексан" (МНН – месна, входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) от американской компании Baxter. "На текущий момент проводятся организационные работы по поставке лекарственного препарата. Также необходимо отметить, что в настоящее время отечественными производителями прорабатывается реализация проекта по разработке и организации производства лекарственного препарата с МНН месна на территории Российской Федерации", - заявили в министерстве, комментируя ситуацию с препаратом "Уромитексан". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ ведомстве отметили, что в ноябре 2023 года в его адрес поступило письмо Минздрава о том, что компания Baxter уведомила о прекращении поставок лекарственного препарата "Уромитексан". Также по информации, полученной Минздравом России от производителя, поставки будут осуществляться только уже произведенной продукции в соответствии с заказами на отгрузку, которые были получены ранее от дистрибьюторов. "Одновременно в рамках межведомственного взаимодействия Минпромторгом России совместно с Минздравом России и ФАС России ... проработано и принято решение о выдаче заключения о дефектуре или риске ее возникновения в отношении лекарственного препарата с МНН месна, раствор для внутривенного введения, 100 миллиграммов/миллилитров, которое применимо с целью подачи заявления о возможности обращения в Российской Федерации серии (партии) лекарственного препарата в упаковке, предназначенной для обращения на территории иностранных государств", - добавили в Минпромторге.
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россия, минпромторг, онкология, новости
РОССИЯ, Минпромторг, онкология, Новости
12:20 01.04.2024 (обновлено: 12:21 01.04.2024)
 
Минпромторг работает над поставками онкологического препарата "Уромитексан"

Минпромторг: работы по поставке в Россию онкологического препарата "Уромитексан" ведутся

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Организационные работы по поставке онкологического препарата "Уромитексан" в Россию проводятся на данный момент, также прорабатывается и проект по производству лекарственного препарата с соответствующим международным непатентованным наименованием (МНН) на территории страны, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источник в аптечной сети сообщила о том, что российские пациенты столкнулись с дефицитом онкологического препарата "Уромитексан" (МНН – месна, входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) от американской компании Baxter.
"На текущий момент проводятся организационные работы по поставке лекарственного препарата. Также необходимо отметить, что в настоящее время отечественными производителями прорабатывается реализация проекта по разработке и организации производства лекарственного препарата с МНН месна на территории Российской Федерации", - заявили в министерстве, комментируя ситуацию с препаратом "Уромитексан".
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В ведомстве отметили, что в ноябре 2023 года в его адрес поступило письмо Минздрава о том, что компания Baxter уведомила о прекращении поставок лекарственного препарата "Уромитексан". Также по информации, полученной Минздравом России от производителя, поставки будут осуществляться только уже произведенной продукции в соответствии с заказами на отгрузку, которые были получены ранее от дистрибьюторов.
"Одновременно в рамках межведомственного взаимодействия Минпромторгом России совместно с Минздравом России и ФАС России ... проработано и принято решение о выдаче заключения о дефектуре или риске ее возникновения в отношении лекарственного препарата с МНН месна, раствор для внутривенного введения, 100 миллиграммов/миллилитров, которое применимо с целью подачи заявления о возможности обращения в Российской Федерации серии (партии) лекарственного препарата в упаковке, предназначенной для обращения на территории иностранных государств", - добавили в Минпромторге.
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