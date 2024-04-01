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Американские журналисты свихнулись из-за России, заявил сенатор США

Американские журналисты свихнулись из-за России, заявил сенатор США - 01.04.2024, ПРАЙМ

Американские журналисты свихнулись из-за России, заявил сенатор США

Журналисты помешались, обвиняя Москву в причастности к "гаванскому синдрому", сообщил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T17:28+0300

2024-04-01T17:28+0300

2024-04-01T17:37+0300

сша

россия

сенат сша

сенатор дэвид вэнс

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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Журналисты помешались, обвиняя Москву в причастности к "гаванскому синдрому", сообщил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.По данным телеканала CBS News, существуют доказательства, что российские спецслужбы имели отношение к случаям "гаванского синдрома", когда дипломаты и чиновники США чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Такое ощущение, что многие журналисты сошли с ума", — ответил Вэнс в соцсети X в ответ на очередное расследование причастности Москвы к плохому самочувствию иностранных дипломатов. Симптомы "гаванского синдрома", которые проявляются в головокружении, тошноте, головных болях и проблемах со слухом, наблюдались у многих американских дипломатов в 2016 и 2018 годах. Аналогичные случаи СМИ замечали среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. Как уточнил руководитель ЦРУ Уильям Бернс, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.Москва многократно отрицала причастность к подобным инцидентам. Американское разведсообщество год назад опровергло информацию, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц связан с действиями "иностранных противников".

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