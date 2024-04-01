https://1prime.ru/20240401/prichastnost-846974665.html
Американские журналисты свихнулись из-за России, заявил сенатор США
Американские журналисты свихнулись из-за России, заявил сенатор США - 01.04.2024, ПРАЙМ
Американские журналисты свихнулись из-за России, заявил сенатор США
Журналисты помешались, обвиняя Москву в причастности к "гаванскому синдрому", сообщил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T17:28+0300
2024-04-01T17:28+0300
2024-04-01T17:37+0300
сша
россия
сенат сша
сенатор дэвид вэнс
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9291774e718925615221a565a441692a.jpg
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Журналисты помешались, обвиняя Москву в причастности к "гаванскому синдрому", сообщил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.По данным телеканала CBS News, существуют доказательства, что российские спецслужбы имели отношение к случаям "гаванского синдрома", когда дипломаты и чиновники США чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Такое ощущение, что многие журналисты сошли с ума", — ответил Вэнс в соцсети X в ответ на очередное расследование причастности Москвы к плохому самочувствию иностранных дипломатов. Симптомы "гаванского синдрома", которые проявляются в головокружении, тошноте, головных болях и проблемах со слухом, наблюдались у многих американских дипломатов в 2016 и 2018 годах. Аналогичные случаи СМИ замечали среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. Как уточнил руководитель ЦРУ Уильям Бернс, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.Москва многократно отрицала причастность к подобным инцидентам. Американское разведсообщество год назад опровергло информацию, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц связан с действиями "иностранных противников".
https://1prime.ru/20240401/pribaltika-846972683.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_a41e158a9263b9965c74327531108d92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, сенат сша, сенатор дэвид вэнс
США, РОССИЯ, сенат США, сенатор Дэвид Вэнс
Американские журналисты свихнулись из-за России, заявил сенатор США
Сенатор США: журналисты свихнулись, сообщая о причастности России к "гаванскому синдрому"
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Журналисты помешались, обвиняя Москву в причастности к "гаванскому синдрому", сообщил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.
По данным телеканала CBS News, существуют доказательства, что российские спецслужбы имели отношение к случаям "гаванского синдрома", когда дипломаты и чиновники США чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль.
"Такое ощущение, что многие журналисты сошли с ума", — ответил Вэнс в соцсети X в ответ на очередное расследование причастности Москвы к плохому самочувствию иностранных дипломатов.
Пожертвовать Украиной ради мечты. В США раскрыли истинные цели Прибалтики
Симптомы "гаванского синдрома", которые проявляются в головокружении, тошноте, головных болях и проблемах со слухом, наблюдались у многих американских дипломатов в 2016 и 2018 годах. Аналогичные случаи СМИ замечали среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. Как уточнил руководитель ЦРУ Уильям Бернс, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
Москва многократно отрицала причастность к подобным инцидентам.
Американское разведсообщество год назад опровергло информацию, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц связан с действиями "иностранных противников".