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Вашингтон не считает Россию причастной к случаям "гаванского синдрома"

Вашингтон не считает Россию причастной к случаям "гаванского синдрома" - 01.04.2024, ПРАЙМ

Вашингтон не считает Россию причастной к случаям "гаванского синдрома"

Американская разведка не приходила к выводам о причастности России к случаям "гаванского синдрома", сообщила официальный представитель Белого дома Карин... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T20:21+0300

2024-04-01T20:21+0300

2024-04-01T20:21+0300

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причастность

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ВАШИНГТОН, 1 апр — ПРАЙМ. Американская разведка не приходила к выводам о причастности России к случаям "гаванского синдрома", сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Разведсообщество не приходило к таким выводам... Конкретно эта часть о России, как я знаю, они не приходили к такому заключению", — отметила Жан-Пьер на брифинге. По данным телеканала CBS News, существуют доказательства, что российские спецслужбы имели отношение к случаям "гаванского синдрома", когда дипломаты и чиновники США чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль.Симптомы "гаванского синдрома", которые проявляются в головокружении, тошноте, головных болях и проблемах со слухом, наблюдались у многих американских дипломатов в 2016 и 2018 годах. Аналогичные случаи СМИ замечали среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. Как уточнил руководитель ЦРУ Уильям Бернс, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.Москва многократно отрицала причастность к подобным инцидентам.Американское разведсообщество год назад опровергло информацию, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц связан с действиями "иностранных противников".

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сша, россия, причастность