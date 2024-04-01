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Экономический кризис привел правящую коалицию к провалу, заявили в Турции
Экономический кризис привел правящую коалицию к провалу, заявили в Турции - 01.04.2024, ПРАЙМ
Экономический кризис привел правящую коалицию к провалу, заявили в Турции
Провала правящей коалиции на выборах в местные органы самоуправления в Турции произошел из-за экономического кризиса, правительство заплатило счет, заявила... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T06:34+0300
2024-04-01T06:34+0300
2024-04-01T06:34+0300
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АНКАРА, 1 апр - ПРАЙМ. Провала правящей коалиции на выборах в местные органы самоуправления в Турции произошел из-за экономического кризиса, правительство заплатило счет, заявила известный турецким экономист, профессор Сельва Демиралп. В стране в воскресенье прошло голосование на выборах в местные органы самоуправления. Согласно предварительным данным, оппозиционные мэры крупных городов — Анкары, Стамбула и Измира — удержались на своих постах. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (AKP). АКР основана в 2001 году. Она занимала первое место на всех муниципальных выборах с 2004 года. "Результаты выборов можно трактовать как отложенный счёт за тяжёлый экономический кризис, разразившийся до мая 2023 года. До выборов расходы осуществлялись за счёт "заимствований из будущего", а проблемы скрывались. После выборов мы начали выплачивать этот долг, начали реализовываться неизбежные болезненные программы предписаний. Электоральная реакция на это, естественно, была не очень благоприятной", — написала Демиралп в соцсети ХОна также отметила, что последствия горького рецепта ощущаются с задержкой, и в основном в послевыборный период страна увидит, что означает жесткая экономия.
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экономический кризис, турция
Политика, экономический кризис, ТУРЦИЯ
Экономический кризис привел правящую коалицию к провалу, заявили в Турции
Демиралп: правительство Турции заплатило на местных выборах счет за экономический кризис
АНКАРА, 1 апр - ПРАЙМ. Провала правящей коалиции на выборах в местные органы самоуправления в Турции произошел из-за экономического кризиса, правительство заплатило счет, заявила известный турецким экономист, профессор Сельва Демиралп.
В стране в воскресенье прошло голосование на выборах в местные органы самоуправления. Согласно предварительным данным, оппозиционные мэры крупных городов — Анкары, Стамбула и Измира — удержались на своих постах. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (AKP). АКР основана в 2001 году. Она занимала первое место на всех муниципальных выборах с 2004 года.
"Результаты выборов можно трактовать как отложенный счёт за тяжёлый экономический кризис, разразившийся до мая 2023 года. До выборов расходы осуществлялись за счёт "заимствований из будущего", а проблемы скрывались. После выборов мы начали выплачивать этот долг, начали реализовываться неизбежные болезненные программы предписаний. Электоральная реакция на это, естественно, была не очень благоприятной", — написала Демиралп в соцсети Х
Она также отметила, что последствия горького рецепта ощущаются с задержкой, и в основном в послевыборный период страна увидит, что означает жесткая экономия.
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