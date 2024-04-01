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Путин поручил предусмотреть возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил предусмотреть возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету
Путин поручил предусмотреть возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету - 01.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил предусмотреть возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету
Возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов к июню обеспечат на законодательном уровне, следует из поручения президента России Владимира Путина,... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T13:14+0300
2024-04-01T13:14+0300
егэ
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов к июню обеспечат на законодательном уровне, следует из поручения президента России Владимира Путина, размещенного на портале Кремля.Согласно документу, правительство обеспечит внесение в законодательство изменений, которые предусмотрят "начиная с 2024 года для участников единого государственного экзамена возможность пересдачи такого экзамена по одному из учебных предметов по их выбору и использования результатов пересдачи при приеме на обучение в образовательные организации высшего образования в год проведения этого экзамена".Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 1 июня, ответственным назначается глава правительства Михаил Мишустин.Единый государственный экзамен — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях. Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы.
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егэ, владимир путин, россия
ЕГЭ, Владимир Путин, РОССИЯ
13:14 01.04.2024
 
Путин поручил предусмотреть возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету

Путин поручил до 1 июня предусмотреть возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ по математике
Сдача ЕГЭ по математике - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов к июню обеспечат на законодательном уровне, следует из поручения президента России Владимира Путина, размещенного на портале Кремля.
Согласно документу, правительство обеспечит внесение в законодательство изменений, которые предусмотрят "начиная с 2024 года для участников единого государственного экзамена возможность пересдачи такого экзамена по одному из учебных предметов по их выбору и использования результатов пересдачи при приеме на обучение в образовательные организации высшего образования в год проведения этого экзамена".
Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 1 июня, ответственным назначается глава правительства Михаил Мишустин.
Единый государственный экзамен — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях. Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы.
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