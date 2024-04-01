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Путин поручил предусмотреть возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету

Путин поручил предусмотреть возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету - 01.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил предусмотреть возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету

Возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов к июню обеспечат на законодательном уровне, следует из поручения президента России Владимира Путина,... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T13:14+0300

2024-04-01T13:14+0300

2024-04-01T13:14+0300

егэ

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов к июню обеспечат на законодательном уровне, следует из поручения президента России Владимира Путина, размещенного на портале Кремля.Согласно документу, правительство обеспечит внесение в законодательство изменений, которые предусмотрят "начиная с 2024 года для участников единого государственного экзамена возможность пересдачи такого экзамена по одному из учебных предметов по их выбору и использования результатов пересдачи при приеме на обучение в образовательные организации высшего образования в год проведения этого экзамена".Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 1 июня, ответственным назначается глава правительства Михаил Мишустин.Единый государственный экзамен — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях. Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы.

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егэ, владимир путин, россия