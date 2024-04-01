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Путин поручил доложить о повышении МРОТ опережающими темпами

Путин поручил доложить о повышении МРОТ опережающими темпами - 01.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил доложить о повышении МРОТ опережающими темпами

Президент России Владимир Путин поручил правительству доложить об увеличении минимальный размер оплаты труда опережающими темпами и достичь его величины не... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T13:21+0300

2024-04-01T13:21+0300

2024-04-01T13:21+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству доложить об увеличении минимальный размер оплаты труда опережающими темпами и достичь его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году. Текст поручения главы государства доступен на официальном сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить:.. повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц", - сказано в тексте поручения.Россиийский лидер поручил отчитаться о выполнении поручения до 15 марта 2025 года и назначил ответственным за исполнение главу правительства России Михаила Мишустина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, мрот, новости