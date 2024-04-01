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Путин поручил доложить о повышении МРОТ опережающими темпами - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил доложить о повышении МРОТ опережающими темпами
Путин поручил доложить о повышении МРОТ опережающими темпами - 01.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил доложить о повышении МРОТ опережающими темпами
Президент России Владимир Путин поручил правительству доложить об увеличении минимальный размер оплаты труда опережающими темпами и достичь его величины не... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T13:21+0300
2024-04-01T13:21+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству доложить об увеличении минимальный размер оплаты труда опережающими темпами и достичь его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году. Текст поручения главы государства доступен на официальном сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить:.. повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц", - сказано в тексте поручения.Россиийский лидер поручил отчитаться о выполнении поручения до 15 марта 2025 года и назначил ответственным за исполнение главу правительства России Михаила Мишустина.
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россия, владимир путин, мрот, новости
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, МРОТ, Новости
13:21 01.04.2024
 
Путин поручил доложить о повышении МРОТ опережающими темпами

Путин поручил доложить до 15 марта 2025 года о повышении МРОТ опережающими темпами

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
© POOL
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству доложить об увеличении минимальный размер оплаты труда опережающими темпами и достичь его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году. Текст поручения главы государства доступен на официальном сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить:.. повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц", - сказано в тексте поручения.
Россиийский лидер поручил отчитаться о выполнении поручения до 15 марта 2025 года и назначил ответственным за исполнение главу правительства России Михаила Мишустина.
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинМРОТНовости
 
 
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