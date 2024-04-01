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ФНС известно о полумиллионе российских резидентов, сообщили СМИ - 01.04.2024, ПРАЙМ
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ФНС известно о полумиллионе российских резидентов, сообщили СМИ
ФНС известно о полумиллионе российских резидентов, сообщили СМИ - 01.04.2024, ПРАЙМ
ФНС известно о полумиллионе российских резидентов, сообщили СМИ
Федеральной налоговой службе известно о более чем 500 тысячах российских резидентов с 1,8 миллиона зарубежных счетов, сообщает газета РБК. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T06:12+0300
2024-04-01T06:12+0300
экономика
фнс россии
резиденты
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Федеральной налоговой службе известно о более чем 500 тысячах российских резидентов с 1,8 миллиона зарубежных счетов, сообщает газета РБК. "По состоянию на 31 декабря 2023 года Федеральной налоговой службе (ФНС) было известно о 539,1 тысяч налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом... В рамках автообмена налоговой информацией в 2023 году ФНС получила данные о 1,825 миллиона зарубежных счетов российских налоговых резидентов", – пишет газета со ссылкой на презентацию "Итоги деятельности ФНС России". По данным газеты, в презентации уточняется, что число зарубежных счетов российских налоговых резидентов выросло на 164%. Газета отмечает, что в презентации не указан год, взятый за базу сравнения, "но по умолчанию это должен быть предыдущий год".
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фнс россии, резиденты
Экономика, ФНС России, резиденты
06:12 01.04.2024
 
ФНС известно о полумиллионе российских резидентов, сообщили СМИ

РБК: ФНС известно о полумиллионе российских резидентов с 1,8 млн зарубежных счетов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНашивка Федеральной налоговой службы
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Федеральной налоговой службе известно о более чем 500 тысячах российских резидентов с 1,8 миллиона зарубежных счетов, сообщает газета РБК.
"По состоянию на 31 декабря 2023 года Федеральной налоговой службе (ФНС) было известно о 539,1 тысяч налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом... В рамках автообмена налоговой информацией в 2023 году ФНС получила данные о 1,825 миллиона зарубежных счетов российских налоговых резидентов", – пишет газета со ссылкой на презентацию "Итоги деятельности ФНС России".
По данным газеты, в презентации уточняется, что число зарубежных счетов российских налоговых резидентов выросло на 164%. Газета отмечает, что в презентации не указан год, взятый за базу сравнения, "но по умолчанию это должен быть предыдущий год".
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ЭкономикаФНС Россиирезиденты
 
 
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