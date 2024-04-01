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"Роснефть" возобновила программу обратного выкупа акций
"Роснефть" возобновила программу обратного выкупа акций - 01.04.2024, ПРАЙМ
"Роснефть" возобновила программу обратного выкупа акций
"Роснефть" возобновляет программу обратного выкупа своих акций, продлевает ее до конца 2026 года, максимальный объем выкупа не превысит 102,6 миллиарда рублей,... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T16:18+0300
2024-04-01T16:18+0300
2024-04-01T16:28+0300
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. "Роснефть" возобновляет программу обратного выкупа своих акций, продлевает ее до конца 2026 года, максимальный объем выкупа не превысит 102,6 миллиарда рублей, сообщила компания. "Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" принял решение о возобновлении Программы приобретения на открытом рынке акций компании... и продлении сроков ее реализации до 31 декабря 2026 года. Максимальный объем выкупа не превысит 102,6 миллиарда рублей (1,13 млрд долл. США), что соответствует объему средств, не израсходованному в рамках предыдущих этапов программы", - говорится в сообщении. "Роснефть" в августе 2018 года запустила программу обратного выкупа акций на 2 миллиарда долларов. Программа действовала с марта 2018 года по конец 2021 года. Позднее она была возобновлена с прежними параметрами и продлена до конца 2023 года.
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акции, роснефть
Экономика, Акции, Роснефть
"Роснефть" возобновила программу обратного выкупа акций
"Роснефть" возобновила обратный выкуп акций, объем не превысит 102,6 миллиарда рублей
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. "Роснефть" возобновляет программу обратного выкупа своих акций, продлевает ее до конца 2026 года, максимальный объем выкупа не превысит 102,6 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" принял решение о возобновлении Программы приобретения на открытом рынке акций компании... и продлении сроков ее реализации до 31 декабря 2026 года. Максимальный объем выкупа не превысит 102,6 миллиарда рублей (1,13 млрд долл. США), что соответствует объему средств, не израсходованному в рамках предыдущих этапов программы", - говорится в сообщении.
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"Роснефть" в августе 2018 года запустила программу обратного выкупа акций на 2 миллиарда долларов. Программа действовала с марта 2018 года по конец 2021 года. Позднее она была возобновлена с прежними параметрами и продлена до конца 2023 года.