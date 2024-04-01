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Праздник к нам приходит: рублю пора расти

Праздник к нам приходит: рублю пора расти - 01.04.2024, ПРАЙМ

Праздник к нам приходит: рублю пора расти

В пятницу, 29 марта, российский рубль немного укрепился по отношению к основным валютам в последний рабочий день марта и первого квартала 2023 года. Курс... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T10:15+0300

2024-04-01T10:15+0300

2024-04-01T10:15+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В пятницу, 29 марта, российский рубль немного укрепился по отношению к основным валютам в последний рабочий день марта и первого квартала 2023 года. Курс доллара снизился на 0,02% - до 92,48 рубля, евро подешевел на 0,34% - до 99,65 рубля, а китайский юань потерял 0,34%, опустившись до 12,67 рубля за рубль. Торги в последний рабочий день месяца и квартала проходили в условиях низкой активности на внешних рынках из-за католической Страстной Пятницы, когда многие мировые биржи были закрыты на праздники. В этот день торги нефтяными фьючерсами не проводились. Ключевым событием в апреле для курса рубля станет решение правительства о продлении или отмене действующего требования к крупнейшим экспортерам об обязательной продаже части валютной выручки. Эта мера, введенная в прошлом году для обеспечения стабильности валютного рынка, истекает в конце апреля. Пока среди российских регуляторов нет единого мнения о необходимости сохранения данного порядка после этой даты. В понедельник, 1 апреля, торги нефтяными фьючерсами открылись ростом котировок на фоне ожиданий, что страны ОПЕК+ на предстоящей министерской встрече согласятся продлить сделку об ограничении добычи нефти. Ожидается, что альянс рассмотрит вопросы соблюдения участниками согласованных квот и, учитывая высокий спрос и риски перебоев поставок, продлит действие текущей политики сдерживания производства как минимум до лета. Поддержку нефтяным ценам также оказывает расширение деловой активности в промышленности Китая в марте. Это улучшает перспективы потребления энергоресурсов крупнейшим мировым импортером. В настоящее время нефтяные фьючерсы марки Brent торгуются выше 87 долларов за баррель. Если покупателям преодолеют отметку 87,5 доллара, следующей целью может стать уровень 96 долларов за бочку. Высокие цены на нефть увеличивают валютные доходы российских экспортеров нефти и нефтепродуктов, что позитивно сказывается на курсе рубля. В то же время, сохраняются риски введения США дальнейших ограничений на операции иностранных банков с российскими клиентами, что потенциально может затруднять конвертацию валютной выручки в рубли. По моей оценке, в ближайшие дни рубль может немного укрепиться. В перспективе месяца курс доллара может подняться до 93,3 рубля, а к концу апреля - вплоть до 97 рублей за доллар. Индекс Мосбиржи вырос на 0,60%, до 3332,53 п., индекс РТС - на 0,77%, до 1136,91 п. Российский рынок после однодневной консолидации перешел к росту и сохранил его до закрытия вечерней сессии на фоне отсутствия торгов на западных биржах из-за пасхальных каникул. Техническая картина позитивная для продолжения роста до 3345 п. Если продаж не будет от него, то пойдем выше тестировать 3400 п.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть