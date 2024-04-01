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Санкции против России навредили Западу, заявили в Великобритании - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Санкции против России навредили Западу, заявили в Великобритании
Санкции против России навредили Западу, заявили в Великобритании - 01.04.2024, ПРАЙМ
Санкции против России навредили Западу, заявили в Великобритании
Санкции, введенные в отношении России, не остановили рост ее экономики, но при этом нанесли ущерб европейским странам, сообщает британская газета Daily Mail. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T09:51+0300
2024-04-01T10:01+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Санкции, введенные в отношении России, не остановили рост ее экономики, но при этом нанесли ущерб европейским странам, сообщает британская газета Daily Mail."Санкции против Москвы нанесли ущерб экономикам стран Европы, в то время как экономика России растет, и это только подтолкнуло (президента РФ Владимира) Путина к установлению более тесных связей с Китаем и формированию более агрессивного отношения к Западу", - говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ издании также отметили, что в 2023 году рост ВВП России достиг 3,6 процента, обогнав все страны-члены Большой семерки (G7).Специалист по экономическим войнам Ксения Киркхем из Королевского колледжа Лондона считает, что санкционная политика Европы лишь подталкивает Россию к большей независимости и становится контрпродуктивной.Профессор американского Гамильтон-колледжа Алан Кафруни, в свою очередь, отмечает, что европейские страны пострадали от решения прекратить импорт российского газа и нефти, и это способствовало обогащению американских корпораций.Российская сторона неоднократно заявляла о способности противостоять санкционному давлению, но Запад не признает провала своих санкций.Президент России Владимир Путин отмечал, что западная политика сдерживания России имеет долгосрочную стратегию, а санкции наносят ущерб всему мировому экономическому сообществу и стремятся ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, ес, новости, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, ЕС, Новости, санкции против РФ
09:51 01.04.2024 (обновлено: 10:01 01.04.2024)
 
Санкции против России навредили Западу, заявили в Великобритании

Daily Mail: санкции против России не помешали росту ее экономики, но навредили Западу

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Санкции, введенные в отношении России, не остановили рост ее экономики, но при этом нанесли ущерб европейским странам, сообщает британская газета Daily Mail.
"Санкции против Москвы нанесли ущерб экономикам стран Европы, в то время как экономика России растет, и это только подтолкнуло (президента РФ Владимира) Путина к установлению более тесных связей с Китаем и формированию более агрессивного отношения к Западу", - говорится в публикации.
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В издании также отметили, что в 2023 году рост ВВП России достиг 3,6 процента, обогнав все страны-члены Большой семерки (G7).
Специалист по экономическим войнам Ксения Киркхем из Королевского колледжа Лондона считает, что санкционная политика Европы лишь подталкивает Россию к большей независимости и становится контрпродуктивной.
Профессор американского Гамильтон-колледжа Алан Кафруни, в свою очередь, отмечает, что европейские страны пострадали от решения прекратить импорт российского газа и нефти, и это способствовало обогащению американских корпораций.
Российская сторона неоднократно заявляла о способности противостоять санкционному давлению, но Запад не признает провала своих санкций.
Президент России Владимир Путин отмечал, что западная политика сдерживания России имеет долгосрочную стратегию, а санкции наносят ущерб всему мировому экономическому сообществу и стремятся ухудшить жизнь миллионов людей.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
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