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"Сбер" помог задержать лидера преступной группы, подделывавшей ID-паспорта
"Сбер" помог задержать лидера преступной группы, подделывавшей ID-паспорта - 01.04.2024, ПРАЙМ
"Сбер" помог задержать лидера преступной группы, подделывавшей ID-паспорта
Сбербанк помог правоохранительным органам России раскрыть и задержать лидера преступной группы, занимавшейся изготовлением поддельных ID-паспортов граждан... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T11:27+0300
2024-04-01T11:27+0300
2024-04-01T11:45+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Сбербанк помог правоохранительным органам России раскрыть и задержать лидера преступной группы, занимавшейся изготовлением поддельных ID-паспортов граждан Киргизии, сообщила пресс-служба Сбербанка."По заявлению банка ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Благодаря совместной работе сотрудников "Сбера" и органов внутренних дел была установлена личность и местонахождение преступника", - говорится в сообщении.Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что злоумышленники планировали использовать поддельные паспорта для организации мошеннических схем против российских граждан.Кроме того, организатором преступления был гражданин России. В ходе задержания у него были изъяты более 700 поддельных ID-паспортов граждан Республики Киргизии, оборудование для их изготовления, деньги, средства связи, банковские карты и многое другое, заключили в пресс-службе.
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РОССИЯ, Сбербанк, Новости
"Сбер" помог задержать лидера преступной группы, подделывавшей ID-паспорта
"Сбер" помог задержать в РФ лидера преступной группы, подделывавшей киргизские ID-паспорта
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Сбербанк помог правоохранительным органам России раскрыть и задержать лидера преступной группы, занимавшейся изготовлением поддельных ID-паспортов граждан Киргизии, сообщила пресс-служба Сбербанка.
"По заявлению банка ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Благодаря совместной работе сотрудников "Сбера" и органов внутренних дел была установлена личность и местонахождение преступника", - говорится в сообщении.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что злоумышленники планировали использовать поддельные паспорта для организации мошеннических схем против российских граждан.
Кроме того, организатором преступления был гражданин России. В ходе задержания у него были изъяты более 700 поддельных ID-паспортов граждан Республики Киргизии, оборудование для их изготовления, деньги, средства связи, банковские карты и многое другое, заключили в пресс-службе.