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В Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор

В Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор - 01.04.2024, ПРАЙМ

В Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – ПРАЙМ. Ставка курортного сбора в размере 100 рублей с туриста в сутки начинает действовать в Санкт-Петербурге с понедельника, сообщил... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T05:29+0300

2024-04-01T05:29+0300

2024-04-01T05:29+0300

экономика

курортный сбор

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – ПРАЙМ. Ставка курортного сбора в размере 100 рублей с туриста в сутки начинает действовать в Санкт-Петербурге с понедельника, сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников. "С 1 апреля на территории Санкт-Петербурга вводится курортный сбор. На протяжении года велась активная подготовка: подготовили необходимые нормативно-правовые документы; создали реестр операторов курортного сбора; разработали информационную подсистему "Курортный сбор Санкт-Петербурга", – написал в своем Telegram-канале Корабельников. Петербург вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. Закон "О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора" вступил в силу с 1 октября 2023 года, но по решению губернатора города Александра Беглова до 1 апреля 2024 года действовала нулевая ставка сбора. С понедельника ставка курортного сбора составит 100 рублей с человека за сутки проживания в отеле, апарт-отеле, санатории и других объектах размещения. Как сообщал в декабре городской комитет по развитию туризма, собранные средства в 2024 году планируется направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на создание фонтана в Линейном парке. По прогнозам, сумма курортного сбора в 2024 году в Петербурге, начиная с 1 апреля, оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Действующее законодательство предусматривает проведение до 1 января 2025 года в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус" эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства. Этот эксперимент предусматривает взимание курортного сбора, размер которого не может превышать 100 рублей с человека в сутки.

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санкт-петербург

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курортный сбор, санкт-петербург