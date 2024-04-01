https://1prime.ru/20240401/shkola-846966912.html
Путин поручил сократить домашние задания в школах
Путин поручил сократить домашние задания в школах - 01.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил сократить домашние задания в школах
В российских школах сократят домашнее задание и уберут лишние контрольные работы, следует из поручения президента Владимира Путина, опубликованного на сайте... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T15:33+0300
2024-04-01T15:33+0300
2024-04-01T15:33+0300
владимир путин
домашние задания
россия
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В российских школах сократят домашнее задание и уберут лишние контрольные работы, следует из поручения президента Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля."Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам", - сказано в тексте документа.Отмечается, что российским властям необходимо сократить временные затраты учеников на выполнение домашних заданий, убрать контрольные работы, которые не предусмотрены нормативными актами. Кроме того, глава государства поручил сделать так, чтобы содержание школьной программы соответствовало содержанию государственной итоговой аттестации.Соответствующий доклад ожидается до 1 декабря, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.В прошлом году вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Вячеслав Даванков предложил на законодательном уровне отменить домашние задания для школьников. По его словам, такой шаг был бы полезен и для учеников, и для учителей.
https://1prime.ru/20240401/putin-846924941.html
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владимир путин, домашние задания, россия
Владимир Путин, домашние задания, РОССИЯ
Путин поручил сократить домашние задания в школах
Путин поручил сократить домашние задания и убрать лишние контрольные в школах
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ.
В российских школах сократят домашнее задание и уберут лишние контрольные работы, следует из поручения президента Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля
.
"Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам", - сказано в тексте документа.
Отмечается, что российским властям необходимо сократить временные затраты учеников на выполнение домашних заданий, убрать контрольные работы, которые не предусмотрены нормативными актами. Кроме того, глава государства поручил сделать так, чтобы содержание школьной программы соответствовало содержанию государственной итоговой аттестации.
Соответствующий доклад ожидается до 1 декабря, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
В прошлом году вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Вячеслав Даванков предложил на законодательном уровне отменить домашние задания для школьников. По его словам, такой шаг был бы полезен и для учеников, и для учителей.
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