https://1prime.ru/20240401/shkola-846966912.html

Путин поручил сократить домашние задания в школах

Путин поручил сократить домашние задания в школах - 01.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил сократить домашние задания в школах

В российских школах сократят домашнее задание и уберут лишние контрольные работы, следует из поручения президента Владимира Путина, опубликованного на сайте... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T15:33+0300

2024-04-01T15:33+0300

2024-04-01T15:33+0300

владимир путин

домашние задания

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/11/842551108_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_43dcbc33bba40dd046881e2968b69bf9.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В российских школах сократят домашнее задание и уберут лишние контрольные работы, следует из поручения президента Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля."Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам", - сказано в тексте документа.Отмечается, что российским властям необходимо сократить временные затраты учеников на выполнение домашних заданий, убрать контрольные работы, которые не предусмотрены нормативными актами. Кроме того, глава государства поручил сделать так, чтобы содержание школьной программы соответствовало содержанию государственной итоговой аттестации.Соответствующий доклад ожидается до 1 декабря, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.В прошлом году вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Вячеслав Даванков предложил на законодательном уровне отменить домашние задания для школьников. По его словам, такой шаг был бы полезен и для учеников, и для учителей.

https://1prime.ru/20240401/putin-846924941.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, домашние задания, россия