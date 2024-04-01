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Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян
Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян - 01.04.2024, ПРАЙМ
Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян
Шри_ланка приняла решение продлить до 30 апреля пилотный проект по безвизовому въезду для туристов из России и еще шести стран. Об этом написал в социальной... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T16:43+0300
2024-04-01T16:43+0300
шри-ланка
россия
туризм
визы
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НЬЮ-ДЕЛИ. 1 апр - ПРАЙМ. Шри_ланка приняла решение продлить до 30 апреля пилотный проект по безвизовому въезду для туристов из России и еще шести стран. Об этом написал в социальной сети X глава Минтуризма государства Харин Фернандо.Бесплатный визовый режим действует с конца октября 2023 года для туристов из Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии."Пилотный проект по предоставлению бесплатных виз для (граждан – ред.) семи стран будет продлен до 30 апреля 2024 года", - отметил Фернандо.По словам шри-ланкийского министра, окончательное решение власти примут в течение нескольких недель.
https://1prime.ru/20240330/sezonnost-846886169.html
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шри-ланка, россия, туризм, визы
ШРИ-ЛАНКА, РОССИЯ, Туризм, визы
16:43 01.04.2024
 
Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян

Шри-Ланка продлила бесплатные визы для России и еще шести стран до 30 апреля

© Фото : Unsplash/Pix Ninty FourШри-Ланка
Шри-Ланка - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© Фото : Unsplash/Pix Ninty Four
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НЬЮ-ДЕЛИ. 1 апр - ПРАЙМ. Шри_ланка приняла решение продлить до 30 апреля пилотный проект по безвизовому въезду для туристов из России и еще шести стран. Об этом написал в социальной сети X глава Минтуризма государства Харин Фернандо.
Бесплатный визовый режим действует с конца октября 2023 года для туристов из Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии.
"Пилотный проект по предоставлению бесплатных виз для (граждан – ред.) семи стран будет продлен до 30 апреля 2024 года", - отметил Фернандо.
По словам шри-ланкийского министра, окончательное решение власти примут в течение нескольких недель.
Таиланд - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
Сезонность в туризме стирается, сообщили представители отрасли
30 марта, 14:10
 
ШРИ-ЛАНКАРОССИЯТуризмвизы
 
 
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