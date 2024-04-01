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Штрафы для авиакомпаний за задержку рейса выросли в четыре раза - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Штрафы для авиакомпаний за задержку рейса выросли в четыре раза
Штрафы для авиакомпаний за задержку рейса выросли в четыре раза - 01.04.2024, ПРАЙМ
Штрафы для авиакомпаний за задержку рейса выросли в четыре раза
Авиакомпании с 1 апреля увеличивают штрафные выплаты пассажирам за задержку рейса. Теперь они составят 100 рублей вместо прежних 25 процентов от установленного... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T12:08+0300
2024-04-01T12:08+0300
авиа
авиакомпания
штраф
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Авиакомпании с 1 апреля увеличивают штрафные выплаты пассажирам за задержку рейса. Теперь они составят 100 рублей вместо прежних 25 процентов от установленного МРОТ за каждый час просрочки, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на закон об изменениях в Воздушный кодекс.Для исчисления используется так называемый "штрафной МРОТ", базовый тариф которого – 100 рублей – не менялся уже многие годы. Согласно изменениям в Воздушный кодекс, штраф не должен превышать половины от стоимости авиабилета.Чтобы получить возмещение, пассажир должен составить письменную претензию в адрес авиакомпании и направить ее на электронную почту. Перевозчик рассматривает жалобу и возвращает деньги, если приходит к выводу, что задержка действительно произошла по его вине. При этом рейсы, отложенные из-за погодных условий и по требованиям безопасности, компенсации не подлежат.
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авиа, авиакомпания, штраф
авиа, Авиакомпания, штраф
12:08 01.04.2024
 
Штрафы для авиакомпаний за задержку рейса выросли в четыре раза

Штрафы для авиакомпаний за задержку рейса выросли в четыре раза - до 100 рублей за час

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Авиакомпании с 1 апреля увеличивают штрафные выплаты пассажирам за задержку рейса. Теперь они составят 100 рублей вместо прежних 25 процентов от установленного МРОТ за каждый час просрочки, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на закон об изменениях в Воздушный кодекс.
Для исчисления используется так называемый "штрафной МРОТ", базовый тариф которого – 100 рублей – не менялся уже многие годы. Согласно изменениям в Воздушный кодекс, штраф не должен превышать половины от стоимости авиабилета.
Чтобы получить возмещение, пассажир должен составить письменную претензию в адрес авиакомпании и направить ее на электронную почту. Перевозчик рассматривает жалобу и возвращает деньги, если приходит к выводу, что задержка действительно произошла по его вине. При этом рейсы, отложенные из-за погодных условий и по требованиям безопасности, компенсации не подлежат.
 
авиаАвиакомпанияштраф
 
 
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