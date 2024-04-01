https://1prime.ru/20240401/siriya-846976036.html
Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, сообщили СМИ
Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, сообщили СМИ - 01.04.2024, ПРАЙМ
Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, сообщили СМИ
Авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске, заявляет иранский государственный телеканал... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T18:35+0300
2024-04-01T18:35+0300
2024-04-01T19:21+0300
происшествия
израиль
сирия
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/83387/15/833871574_0:39:1641:962_1920x0_80_0_0_9114e2070454f634ca9de4c6a59ce493.jpg
ТЕГЕРАН, 1 апр — ПРАЙМ. Авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске, заявляет иранский государственный телеканал IRIB. "Израиль атаковал здание возле посольства Ирана в Дамаске. На первом этаже этого здания находится Генеральное консульство Исламской Республики Иран и резиденция посла Ирана в Сирии", — указывается в публикации. IRIB добавил, что по неподтвержденным данным, несколько иранских дипломатов погибли в результате авиаудара.Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.Отмечается, что посольство Ирана не работало 1 апреля из-за праздника в стране. Агентство Nour News сообщило, что посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари в результате удара не пострадал.Источник в сирийских органах безопасности указал РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
https://1prime.ru/20240331/bapor-846907176.html
израиль
сирия
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83387/15/833871574_154:0:1487:1000_1920x0_80_0_0_8d5eddcaecffb719e13f5e442ba66f15.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, сирия, иран
Происшествия, ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, ИРАН
Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, сообщили СМИ
IRIB: Израиль нанес удар по консульству посла Ирана в Сирии, несколько дипломатов погибли
ТЕГЕРАН, 1 апр — ПРАЙМ. Авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске, заявляет иранский государственный телеканал IRIB.
"Израиль атаковал здание возле посольства Ирана в Дамаске. На первом этаже этого здания находится Генеральное консульство Исламской Республики Иран и резиденция посла Ирана в Сирии", — указывается в публикации.
IRIB добавил, что по неподтвержденным данным, несколько иранских дипломатов погибли в результате авиаудара.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Израиль предложил ООН расформировать БАПОР, пишет СМИ
Отмечается, что посольство Ирана не работало 1 апреля из-за праздника в стране.
Агентство Nour News сообщило, что посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари в результате удара не пострадал.
Источник в сирийских органах безопасности указал РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.