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Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, сообщили СМИ - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, сообщили СМИ
Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, сообщили СМИ - 01.04.2024, ПРАЙМ
Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, сообщили СМИ
Авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске, заявляет иранский государственный телеканал... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T18:35+0300
2024-04-01T19:21+0300
происшествия
израиль
сирия
иран
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ТЕГЕРАН, 1 апр — ПРАЙМ. Авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске, заявляет иранский государственный телеканал IRIB. "Израиль атаковал здание возле посольства Ирана в Дамаске. На первом этаже этого здания находится Генеральное консульство Исламской Республики Иран и резиденция посла Ирана в Сирии", — указывается в публикации. IRIB добавил, что по неподтвержденным данным, несколько иранских дипломатов погибли в результате авиаудара.Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.Отмечается, что посольство Ирана не работало 1 апреля из-за праздника в стране. Агентство Nour News сообщило, что посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари в результате удара не пострадал.Источник в сирийских органах безопасности указал РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
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израиль, сирия, иран
Происшествия, ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, ИРАН
18:35 01.04.2024 (обновлено: 19:21 01.04.2024)
 
Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, сообщили СМИ

IRIB: Израиль нанес удар по консульству посла Ирана в Сирии, несколько дипломатов погибли

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкМероприятия к 30-летию пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи"
Мероприятия к 30-летию пилотажных групп Русские Витязи и Стрижи - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 1 апр — ПРАЙМ. Авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске, заявляет иранский государственный телеканал IRIB.
"Израиль атаковал здание возле посольства Ирана в Дамаске. На первом этаже этого здания находится Генеральное консульство Исламской Республики Иран и резиденция посла Ирана в Сирии", — указывается в публикации.
IRIB добавил, что по неподтвержденным данным, несколько иранских дипломатов погибли в результате авиаудара.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
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Вчера, 23:46
Отмечается, что посольство Ирана не работало 1 апреля из-за праздника в стране.
Агентство Nour News сообщило, что посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари в результате удара не пострадал.
Источник в сирийских органах безопасности указал РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
 
ПроисшествияИЗРАИЛЬСИРИЯИРАН
 
 
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