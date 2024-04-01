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Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, сообщили СМИ

Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, сообщили СМИ - 01.04.2024, ПРАЙМ

Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, сообщили СМИ

Авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске, заявляет иранский государственный телеканал... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T18:35+0300

2024-04-01T18:35+0300

2024-04-01T19:21+0300

происшествия

израиль

сирия

иран

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ТЕГЕРАН, 1 апр — ПРАЙМ. Авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске, заявляет иранский государственный телеканал IRIB. "Израиль атаковал здание возле посольства Ирана в Дамаске. На первом этаже этого здания находится Генеральное консульство Исламской Республики Иран и резиденция посла Ирана в Сирии", — указывается в публикации. IRIB добавил, что по неподтвержденным данным, несколько иранских дипломатов погибли в результате авиаудара.Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.Отмечается, что посольство Ирана не работало 1 апреля из-за праздника в стране. Агентство Nour News сообщило, что посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари в результате удара не пострадал.Источник в сирийских органах безопасности указал РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.

https://1prime.ru/20240331/bapor-846907176.html

израиль

сирия

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израиль, сирия, иран