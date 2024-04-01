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Иранский командующий погиб при израильском ударе по Дамаску, пишет СМИ
Иранский командующий погиб при израильском ударе по Дамаску, пишет СМИ - 01.04.2024, ПРАЙМ
Иранский командующий погиб при израильском ударе по Дамаску, пишет СМИ
Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T19:18+0300
2024-04-01T19:18+0300
2024-04-01T19:18+0300
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского удара по Дамаску, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности. "Израильский авиаудар в Дамаске привел к гибели высокопоставленного командующего Корпуса стражей Исламской Революции Мохаммада Резы Захеди", — указывается в публикации. Корреспондент РИА Новости отмечал, что ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.
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израиль, сирия, иран
Происшествия, ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, ИРАН
Иранский командующий погиб при израильском ударе по Дамаску, пишет СМИ
Reuters: высокопоставленный командующий КСИР погиб при израильском ударе по Дамаску
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского удара по Дамаску, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности.
"Израильский авиаудар в Дамаске привел к гибели высокопоставленного командующего Корпуса стражей Исламской Революции Мохаммада Резы Захеди", — указывается в публикации.
Корреспондент РИА Новости отмечал, что ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.
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