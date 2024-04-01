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В ЦБ предложили дать направленный сигнал о возможной траектории ставки

В ЦБ предложили дать направленный сигнал о возможной траектории ставки - 01.04.2024, ПРАЙМ

В ЦБ предложили дать направленный сигнал о возможной траектории ставки

Участники обсуждения ключевой ставки, включая ряд членов совета директоров Банка России, предложили на ближайших заседаниях дать направленный сигнал о возможной | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T16:11+0300

2024-04-01T16:11+0300

2024-04-01T16:11+0300

банк россии

ставка банка россии

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Участники обсуждения ключевой ставки, включая ряд членов совета директоров Банка России, предложили на ближайших заседаниях дать направленный сигнал о возможной траектории ключевой ставки, говорится в резюме заседания совета директоров регулятора 22 марта. "Участники подробно обсудили сигнал о будущей траектории ключевой ставки. Сложилось единое мнение о том, что следует сохранить указание на продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Но также были высказаны мнения о необходимости дать дополнительный направленный сигнал о возможных шагах по изменению ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в сообщении. Однако, как указал ЦБ, по итогам обсуждения сложился консенсус о том, что на мартовском заседании не следует давать дополнительный направленный сигнал об изменении уровня ключевой ставки на ближайших заседаниях. "По мнению большинства участников, неопределенность дальнейшего развития ситуации в экономике остается высокой. На текущем этапе сигнал о снижении ключевой ставки может привести к преждевременному смягчению денежно-кредитных условий", - указывается в сообщении. ЦБ РФ по итогам заседания 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

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ставка банка россии