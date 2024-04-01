https://1prime.ru/20240401/stavka-846971462.html
В ЦБ предложили дать направленный сигнал о возможной траектории ставки
В ЦБ предложили дать направленный сигнал о возможной траектории ставки - 01.04.2024, ПРАЙМ
В ЦБ предложили дать направленный сигнал о возможной траектории ставки
Участники обсуждения ключевой ставки, включая ряд членов совета директоров Банка России, предложили на ближайших заседаниях дать направленный сигнал о возможной | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T16:11+0300
2024-04-01T16:11+0300
2024-04-01T16:11+0300
банк россии
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Участники обсуждения ключевой ставки, включая ряд членов совета директоров Банка России, предложили на ближайших заседаниях дать направленный сигнал о возможной траектории ключевой ставки, говорится в резюме заседания совета директоров регулятора 22 марта. "Участники подробно обсудили сигнал о будущей траектории ключевой ставки. Сложилось единое мнение о том, что следует сохранить указание на продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Но также были высказаны мнения о необходимости дать дополнительный направленный сигнал о возможных шагах по изменению ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в сообщении. Однако, как указал ЦБ, по итогам обсуждения сложился консенсус о том, что на мартовском заседании не следует давать дополнительный направленный сигнал об изменении уровня ключевой ставки на ближайших заседаниях. "По мнению большинства участников, неопределенность дальнейшего развития ситуации в экономике остается высокой. На текущем этапе сигнал о снижении ключевой ставки может привести к преждевременному смягчению денежно-кредитных условий", - указывается в сообщении. ЦБ РФ по итогам заседания 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
https://1prime.ru/20240322/bank-846582884.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_efb703fc18e27e2c6fb8305f4ce5494e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставка банка россии
Банк России, ставка Банка России
В ЦБ предложили дать направленный сигнал о возможной траектории ставки
Ряд членов совдира ЦБ предложили дать направленный сигнал о возможной траектории ставки
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Участники обсуждения ключевой ставки, включая ряд членов совета директоров Банка России, предложили на ближайших заседаниях дать направленный сигнал о возможной траектории ключевой ставки, говорится в резюме заседания совета директоров регулятора 22 марта.
"Участники подробно обсудили сигнал о будущей траектории ключевой ставки. Сложилось единое мнение о том, что следует сохранить указание на продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Но также были высказаны мнения о необходимости дать дополнительный направленный сигнал о возможных шагах по изменению ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в сообщении.
Однако, как указал ЦБ, по итогам обсуждения сложился консенсус о том, что на мартовском заседании не следует давать дополнительный направленный сигнал об изменении уровня ключевой ставки на ближайших заседаниях. "По мнению большинства участников, неопределенность дальнейшего развития ситуации в экономике остается высокой. На текущем этапе сигнал о снижении ключевой ставки может привести к преждевременному смягчению денежно-кредитных условий", - указывается в сообщении.
ЦБ РФ по итогам заседания 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
Набиуллина раскрыла, когда ЦБ сможет приступить к снижению ключевой ставки