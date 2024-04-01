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Данные о страховании авто и жилья в России начали собирать в едином сервисе

Данные о страховании авто и жилья в России начали собирать в едином сервисе - 01.04.2024, ПРАЙМ

Данные о страховании авто и жилья в России начали собирать в едином сервисе

Данные по ОСАГО, каско, добровольному страхованию автогражданской ответственности (ДСАГО), страхованию жилья теперь собираются в одном сервисе - Едином бюро... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T05:54+0300

2024-04-01T05:54+0300

2024-04-01T05:54+0300

экономика

каско

осаго

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Данные по ОСАГО, каско, добровольному страхованию автогражданской ответственности (ДСАГО), страхованию жилья теперь собираются в одном сервисе - Едином бюро страховых историй, проверить свои данные можно будет, например, через Госуслуги, рассказали РИА Новости в Национальной страховой информационной системе (НСИС, оператор информационной системы страхования). "1 апреля 2024 года дан старт функционирования единой автоматизированной информационной системы страхования (АИС страхования), оператором которой выступает АО "НСИС" - созданная 13 апреля 2023 года дочерняя организация Банка России. С 1 апреля 2024 года информация из АИС страхования может быть получена гражданами на портале Госуслуг, а в ближайшее время будет обеспечен доступ пользователей АИС страхования к своей страховой истории через личный кабинет на сайте АО "НСИС", - рассказали в компании. В рамках осуществления деятельности АО "НСИС" как оператор автоматизированной информационной системы страхования будет осуществлять информационное взаимодействие с различными органами власти и ведомствами для верификации и обогащения данных по заключаемым договорам страхования с целью предотвращения страхового мошенничества, обеспечения доступности страховых услуг, снижения количества жалоб и обращений со стороны страхователей и так далее, пояснили в компании. "В течение полугода (до 1 октября 2024 года - ред.) на страховом рынке данные о страховании по закону поступают в две информационные системы - АИС ОСАГО, оператором которой выступает Российский союз автостраховщиков, и АИС страхования, за которую отвечает АО "НСИС". Фактически АИС ОСАГО уже вошла в АИС страхования как ее составная часть: новая информационная система состоит из модулей по видам страхования (ОСАГО, каско и ДСАГО, жилье граждан) и модуля Бюро страховых историй", - сказали там же. С 1 октября 2024 года РСА перестанет выполнять функции оператора АИС ОСАГО, а вся ответственность за функционирование единой информационной системы ляжет на АО "НСИС". В связи с этим с 1 октября для страховщиков изменится порядок заключения договоров ОСАГО, но для страхователей эти изменения будут бесшовными. Функционал АИС страхования в полном объеме будет развернут к 1 октября 2024 года, добавляется там же. Единое технологическое решение по различным видам страхования позволяет минимизировать расходы как на стороне оператора АИС страхования, так и на стороне страховщиков, присоединяющихся к информационному обмену с "НСИС". Дальнейшее развитие информационной системы также будет основываться на существующем технологическом решении, сказали в компании.

https://1prime.ru/20240328/bank-rossii-846818595.html

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каско, осаго