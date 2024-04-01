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Путин поручил повысить мощность российских суперкомпьютеров в десять раз
Путин поручил повысить мощность российских суперкомпьютеров в десять раз - 01.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил повысить мощность российских суперкомпьютеров в десять раз
Президент России Владимир Путин дал поручение поработать повышение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в десять раз. Об... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T13:17+0300
2024-04-01T13:17+0300
2024-04-01T13:17+0300
экономика
суперкомпьютер
мощность
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение поработать повышение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в десять раз. Об этом сказано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", предусмотрев... увеличение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в 10 раз", —говорится в перечне поручений. Срок представления доклада — до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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суперкомпьютер, мощность, владимир путин
Экономика, суперкомпьютер, мощность, Владимир Путин
Путин поручил повысить мощность российских суперкомпьютеров в десять раз
Путин поручил увеличить мощность суперкомпьютеров в десять раз к 2030 году
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение поработать повышение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в десять раз. Об этом сказано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", предусмотрев... увеличение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в 10 раз", —говорится в перечне поручений.
Срок представления доклада — до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Шадаев отметил рост выручки российских IT-компаний в 2023 году