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Путин поручил повысить мощность российских суперкомпьютеров в десять раз

Путин поручил повысить мощность российских суперкомпьютеров в десять раз - 01.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил повысить мощность российских суперкомпьютеров в десять раз

Президент России Владимир Путин дал поручение поработать повышение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в десять раз. Об... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T13:17+0300

2024-04-01T13:17+0300

2024-04-01T13:17+0300

экономика

суперкомпьютер

мощность

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение поработать повышение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в десять раз. Об этом сказано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", предусмотрев... увеличение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в 10 раз", —говорится в перечне поручений. Срок представления доклада — до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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суперкомпьютер, мощность, владимир путин