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В России вырос штраф за оборот табачной продукции без лицензии

В России вырос штраф за оборот табачной продукции без лицензии - 01.04.2024, ПРАЙМ

В России вырос штраф за оборот табачной продукции без лицензии

Максимальный штраф за оборот в крупном размере табачной и никотиносодержащей продукции с 1 апреля в России вырос с 300 тысяч до 1 миллиона рублей, следует из... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T05:32+0300

2024-04-01T05:32+0300

2024-04-01T05:32+0300

экономика

оборот табачной продукции

штраф

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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Максимальный штраф за оборот в крупном размере табачной и никотиносодержащей продукции с 1 апреля в России вырос с 300 тысяч до 1 миллиона рублей, следует из постановления правительства РФ. "Производство, поставка, закупка (в том числе при ввозе в РФ и вывозе из РФ), хранение табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей", - говорится в документе. В предыдущей редакции закона за данное деяние штраф составлял до 300 тысяч рублей, срок возможного заключения был тот же – 3 года. Соответствующие изменения ранее были внесены в статью 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

https://1prime.ru/20240307/846080624.html

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оборот табачной продукции, штраф