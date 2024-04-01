https://1prime.ru/20240401/tabak-846908565.html
В России вырос штраф за оборот табачной продукции без лицензии
В России вырос штраф за оборот табачной продукции без лицензии - 01.04.2024, ПРАЙМ
В России вырос штраф за оборот табачной продукции без лицензии
Максимальный штраф за оборот в крупном размере табачной и никотиносодержащей продукции с 1 апреля в России вырос с 300 тысяч до 1 миллиона рублей, следует из... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T05:32+0300
2024-04-01T05:32+0300
2024-04-01T05:32+0300
экономика
оборот табачной продукции
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/77406/93/774069382_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_fe9be1262dec50806dcc66a771068747.jpg
МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Максимальный штраф за оборот в крупном размере табачной и никотиносодержащей продукции с 1 апреля в России вырос с 300 тысяч до 1 миллиона рублей, следует из постановления правительства РФ. "Производство, поставка, закупка (в том числе при ввозе в РФ и вывозе из РФ), хранение табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей", - говорится в документе. В предыдущей редакции закона за данное деяние штраф составлял до 300 тысяч рублей, срок возможного заключения был тот же – 3 года. Соответствующие изменения ранее были внесены в статью 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).
https://1prime.ru/20240307/846080624.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77406/93/774069382_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_7db26de3610bd8d9fb37bd7b49fe56e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оборот табачной продукции, штраф
Экономика, оборот табачной продукции, штраф
В России вырос штраф за оборот табачной продукции без лицензии
Штраф за крупный оборот табачной продукции без лицензии вырос в России до 1 млн рублей
МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Максимальный штраф за оборот в крупном размере табачной и никотиносодержащей продукции с 1 апреля в России вырос с 300 тысяч до 1 миллиона рублей, следует из постановления правительства РФ.
"Производство, поставка, закупка (в том числе при ввозе в РФ и вывозе из РФ), хранение табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей", - говорится в документе.
В предыдущей редакции закона за данное деяние штраф составлял до 300 тысяч рублей, срок возможного заключения был тот же – 3 года.
Соответствующие изменения ранее были внесены в статью 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).
Власти обяжут маркировать сырье для производства табачной продукции