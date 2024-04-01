Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил разработать новые нацпроекты технологического суверенитета - 01.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240401/tekhsuverenitet-846925609.html
Путин поручил разработать новые нацпроекты технологического суверенитета
Путин поручил разработать новые нацпроекты технологического суверенитета - 01.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил разработать новые нацпроекты технологического суверенитета
Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение разработать новые национальные проекты технологического суверенитета по ключевым направлениям... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T13:25+0300
2024-04-01T13:25+0300
экономика
технологический суверенитет
поручение путина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846791463_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_b80ca89cfcdd67a742a64aa1a8f07eb0.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение разработать новые национальные проекты технологического суверенитета по ключевым направлениям. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Отмечается, что кабмину предстоит обеспечить, в том числе с учетом стратегии научно-технологического развития страны, "разработку, утверждение и реализацию новых национальных проектов технологического суверенитета по ключевым направлениям, прежде всего в части, касающейся сбережения здоровья граждан, продовольственной безопасности, беспилотных авиационных систем, средств производства и автоматизации, транспортной мобильности (включая автономные транспортные средства), экономики данных и цифровой трансформации государства, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов, новых энергетических технологий (в том числе атомных)".
https://1prime.ru/20240401/minfin-846924298.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846791463_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_252d87d463e5778b22d4bd6883d5d71a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологический суверенитет, поручение путина
Экономика, технологический суверенитет, поручение Путина
13:25 01.04.2024
 
Путин поручил разработать новые нацпроекты технологического суверенитета

Путин поручил правительству РФ разработать новые нацпроекты технологического суверенитета

© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение разработать новые национальные проекты технологического суверенитета по ключевым направлениям. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что кабмину предстоит обеспечить, в том числе с учетом стратегии научно-технологического развития страны, "разработку, утверждение и реализацию новых национальных проектов технологического суверенитета по ключевым направлениям, прежде всего в части, касающейся сбережения здоровья граждан, продовольственной безопасности, беспилотных авиационных систем, средств производства и автоматизации, транспортной мобильности (включая автономные транспортные средства), экономики данных и цифровой трансформации государства, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов, новых энергетических технологий (в том числе атомных)".
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
Минфин согласовал проект постановления об увеличении лимита по IT-ипотеке
13:05
 
Экономикатехнологический суверенитетпоручение Путина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала