https://1prime.ru/20240401/tekhsuverenitet-846925609.html

Путин поручил разработать новые нацпроекты технологического суверенитета

Путин поручил разработать новые нацпроекты технологического суверенитета - 01.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил разработать новые нацпроекты технологического суверенитета

Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение разработать новые национальные проекты технологического суверенитета по ключевым направлениям... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T13:25+0300

2024-04-01T13:25+0300

2024-04-01T13:25+0300

экономика

технологический суверенитет

поручение путина

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение разработать новые национальные проекты технологического суверенитета по ключевым направлениям. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Отмечается, что кабмину предстоит обеспечить, в том числе с учетом стратегии научно-технологического развития страны, "разработку, утверждение и реализацию новых национальных проектов технологического суверенитета по ключевым направлениям, прежде всего в части, касающейся сбережения здоровья граждан, продовольственной безопасности, беспилотных авиационных систем, средств производства и автоматизации, транспортной мобильности (включая автономные транспортные средства), экономики данных и цифровой трансформации государства, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов, новых энергетических технологий (в том числе атомных)".

https://1prime.ru/20240401/minfin-846924298.html

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технологический суверенитет, поручение путина