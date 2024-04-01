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Стало известно, чем привлекает Россия туристов из стран Персидского залива - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, чем привлекает Россия туристов из стран Персидского залива
Стало известно, чем привлекает Россия туристов из стран Персидского залива - 01.04.2024, ПРАЙМ
Стало известно, чем привлекает Россия туристов из стран Персидского залива
Путешественники из стран Персидского залива часто приезжают в Россию ради высокой кухни и больших городов, при этом гостей из Ирана привлекают приключенческие... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T07:21+0300
2024-04-01T07:22+0300
экономика
туризм
россия
иностранные туристы
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Путешественники из стран Персидского залива часто приезжают в Россию ради высокой кухни и больших городов, при этом гостей из Ирана привлекают приключенческие туры и исторические локации, говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), которое проведено по поручению Минэкономразвития РФ и имеется в распоряжении РИА Новости. "Гости из стран Персидского залива проявляют интерес к большим городам, предпочитают высокую кухню и эксклюзивные развлечения. Нередко такие туристы из рук в руки передают друг другу вишлисты (списки желаний - ред.), в которых указаны точные адреса ресторанов и гостиниц, где следует побывать. Арабские туристы часто останавливаются в семейных люксах", - рассказали аналитики. В ЦСР отметили, что путешественники из Ирана предпочитают приключенческие и горнолыжные туры в Россию. Также их привлекают исторические локации. Едут гости из Ирана в основном большими группами и семьями, приобретая пакетные туры. У них в приоритете поездки на Байкал, Алтай, Эльбрус и в Мурманск, куда они едут "в поисках северного сияния". В центре отмечают, что для привлечения туристов из стран Персидского залива необходимо "предоставлять высокий сервис, ориентированный на состоятельных путешественников, предлагать хорошо продуманный турпродукт". Также, по мнению экспертов, важно развитие прямого авиасообщения между странами. Приглашая путешественников из Ирана, надо подумать о местах для молитвы и о халяльных ресторанах, добавили в ЦСР. "Привлечение туристов – комплексный процесс, здесь важно формировать благоприятный информационный фон, и сейчас впервые мы запускаем федеральную программу продвижения России за рубежом и, конечно, ориентируемся на флагманские регионы в этом направлении. Чтобы турист поехал, важно создавать комфортные условия, обеспечивать комфортное пребывание внутри страны, развивать инфраструктуру", – процитировали в сообщении директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никиту Кондратьева. В ЦСР ранее рассказывали РИА Новости, что путешественники из Китая все меньше ездят в Россию за шоппингом и все больше хотят видеть уникальные природные явления, например северное сияние, а из Индии стали чаще приезжать, чтобы организовать свадебное торжество.
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туризм, россия, иностранные туристы
Экономика, Туризм, РОССИЯ, иностранные туристы
07:21 01.04.2024 (обновлено: 07:22 01.04.2024)
 
Стало известно, чем привлекает Россия туристов из стран Персидского залива

ЦСР: туристов из стран Персидского залива в России привлекают приключения и гастрономия

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Путешественники из стран Персидского залива часто приезжают в Россию ради высокой кухни и больших городов, при этом гостей из Ирана привлекают приключенческие туры и исторические локации, говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), которое проведено по поручению Минэкономразвития РФ и имеется в распоряжении РИА Новости.
"Гости из стран Персидского залива проявляют интерес к большим городам, предпочитают высокую кухню и эксклюзивные развлечения. Нередко такие туристы из рук в руки передают друг другу вишлисты (списки желаний - ред.), в которых указаны точные адреса ресторанов и гостиниц, где следует побывать. Арабские туристы часто останавливаются в семейных люксах", - рассказали аналитики.
В ЦСР отметили, что путешественники из Ирана предпочитают приключенческие и горнолыжные туры в Россию. Также их привлекают исторические локации. Едут гости из Ирана в основном большими группами и семьями, приобретая пакетные туры. У них в приоритете поездки на Байкал, Алтай, Эльбрус и в Мурманск, куда они едут "в поисках северного сияния".
В центре отмечают, что для привлечения туристов из стран Персидского залива необходимо "предоставлять высокий сервис, ориентированный на состоятельных путешественников, предлагать хорошо продуманный турпродукт". Также, по мнению экспертов, важно развитие прямого авиасообщения между странами. Приглашая путешественников из Ирана, надо подумать о местах для молитвы и о халяльных ресторанах, добавили в ЦСР.
"Привлечение туристов – комплексный процесс, здесь важно формировать благоприятный информационный фон, и сейчас впервые мы запускаем федеральную программу продвижения России за рубежом и, конечно, ориентируемся на флагманские регионы в этом направлении. Чтобы турист поехал, важно создавать комфортные условия, обеспечивать комфортное пребывание внутри страны, развивать инфраструктуру", – процитировали в сообщении директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никиту Кондратьева.
В ЦСР ранее рассказывали РИА Новости, что путешественники из Китая все меньше ездят в Россию за шоппингом и все больше хотят видеть уникальные природные явления, например северное сияние, а из Индии стали чаще приезжать, чтобы организовать свадебное торжество.
%Иностранные туристы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
В ЦСР выяснили, зачем едут в Россию туристы из Китая и Индии
25 марта, 05:19
 
ЭкономикаТуризмРОССИЯиностранные туристы
 
 
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