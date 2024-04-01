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В Москве упростили процедуру перепланировки помещений в жилых домах
В Москве упростили процедуру перепланировки помещений в жилых домах - 01.04.2024, ПРАЙМ
В Москве упростили процедуру перепланировки помещений в жилых домах
Процедура переустройства или перепланировки помещений в жилых домах в Москва стала проще. Теперь не нужно самостоятельно подавать документы в Росреестр. Об этом | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T07:22+0300
2024-04-01T07:22+0300
2024-04-01T07:27+0300
экономика
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Процедура переустройства или перепланировки помещений в жилых домах в Москва стала проще. Теперь не нужно самостоятельно подавать документы в Росреестр. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы."В Москве перепланировку помещений согласовывает Государственная жилищная инспекция (Мосжилинспекция). С начала апреля ее наделят новыми полномочиями. Ведомство сможет направлять соответствующие заявления в Росреестр самостоятельно. Если после перепланировки изменились границы или площадь помещения, его внутренняя конфигурация, а также если образовались новые комнаты, необходимо внести соответствующие сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)", — сказано в сообщении.Отмечается, что для этого нужно представить заявление об оформлении акта о завершенной перепланировке помещения через портал mos.ru, выбрав тип в зависимости от проводимых работ, а также приложить технический план, оформленный кадастровым инженером.
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москва, недвижимость
Экономика, МОСКВА, Недвижимость
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Процедура переустройства или перепланировки помещений в жилых домах в Москва стала проще. Теперь не нужно самостоятельно подавать документы в Росреестр. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Москве перепланировку помещений согласовывает Государственная жилищная инспекция (Мосжилинспекция). С начала апреля ее наделят новыми полномочиями. Ведомство сможет направлять соответствующие заявления в Росреестр самостоятельно. Если после перепланировки изменились границы или площадь помещения, его внутренняя конфигурация, а также если образовались новые комнаты, необходимо внести соответствующие сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)", — сказано в сообщении.
Отмечается, что для этого нужно представить заявление об оформлении акта о завершенной перепланировке помещения через портал mos.ru, выбрав тип в зависимости от проводимых работ, а также приложить технический план, оформленный кадастровым инженером.
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