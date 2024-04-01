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Турция намерена снизить инфляцию, заявил Минфин страны

Турция намерена снизить инфляцию, заявил Минфин страны - 01.04.2024, ПРАЙМ

Турция намерена снизить инфляцию, заявил Минфин страны

Правительство Турции намерено контролировать госрасходы и снизить инфляцию, заявил глава минфина страны Мехмет Шимшек в своем первом заявлении по итогам местных | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T12:09+0300

2024-04-01T12:09+0300

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АНКАРА, 1 апр – ПРАЙМ. Правительство Турции намерено контролировать госрасходы и снизить инфляцию, заявил глава минфина страны Мехмет Шимшек в своем первом заявлении по итогам местных выборов. Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов. "Пусть результаты местных выборов будут благоприятными для нашего народа и нашей страны. Мы продолжим укреплять и решительно реализовывать нашу Среднесрочную программу (ССП), которую мы объявили в сентябре 2023 года. В дополнение к жесткой денежно-кредитной политике, выборочному кредитованию и политике доходов, мы будем уделять приоритетное внимание экономии, контролируя государственные расходы, чтобы навсегда снизить инфляцию до однозначных чисел, что является нашей главной целью", - написал Шимшек в соцсети Х. По его словам, благодаря структурным реформам, которые правительство планирует проводить в соответствии с графиком, объявленным в ССП, власти планируют осуществить преобразования в экономике и повысить производительность и конкурентоспособность. "Таким образом, постоянный рост благосостояния, которого мы добьемся благодаря достижению цели устойчивого роста, станет достоянием всех слоёв общества. Путь к успеху требует настойчивости, решимости и терпения. Мы полны решимости, мы добьемся успеха", - отметил министр.

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турция, минфин, новости