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Southwind Airlines отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Southwind Airlines отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией
Southwind Airlines отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией - 01.04.2024, ПРАЙМ
Southwind Airlines отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией
Турецкая Southwind Airlines, попавшая ранее под санкции ЕС, отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией, считает санкции необоснованными, говорится в... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T19:55+0300
2024-04-01T19:55+0300
southwind airlines
турция
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АНКАРА, 1 апр — ПРАЙМ. Турецкая Southwind Airlines, попавшая ранее под санкции ЕС, отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией, считает санкции необоснованными, говорится в заявлении авиакомпании, которое привело издание Aırporthaber. Ранее Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. В понедельник Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщило, что не разрешило турецкой авиакомпании Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией". Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР). "В марте мы, как авиакомпания Southwind Airlines, подали заявку в управление гражданской авиации Финляндии на начало полетов в Хельсинки. После этого Финляндия обратилась в главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) с вопросом, имеет ли наша компания какие-либо связи с Россией. SHGM в свою очередь сообщило, что никаких связей с Россией нет, что капитал компании на 100% принадлежит гражданину Турции, что у этого человека нет гражданства какой-либо другой страны, кроме турецкого, что все руководители - турки и что компания зарегистрирована в Турции", - говорится в заявлении авиакомпании. При этом, согласно заявлению авиакомпании, "финские власти проигнорировали ответ турецкого управления гражданской авиации". "И, не предоставив Турции никакой конкретной информации и документов, обратились в авиационную комиссию Европейского союза с ложными сведениями и потребовали запрета на использование европейского воздушного пространства на основании слухов о том, что наша зарегистрированная в Турции компания якобы имеет российские связи", - отмечается в заявлении. "Решение ЕС было принято без какой-либо конкретной информации, доказательств и документов, а также без запроса какого-либо ответа или защиты со стороны Турции и соответствующей авиакомпании", - говорится в заявлении Southwind Airlines.Также в компании заявили о риске прекращения деятельности турецких авиакомпаний под предлогом "российской связи".
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southwind airlines, турция
Southwind Airlines, ТУРЦИЯ
19:55 01.04.2024
 
Southwind Airlines отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией

Попавшая под санкции Southwind Airlines отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
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АНКАРА, 1 апр — ПРАЙМ. Турецкая Southwind Airlines, попавшая ранее под санкции ЕС, отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией, считает санкции необоснованными, говорится в заявлении авиакомпании, которое привело издание Aırporthaber.
Ранее Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. В понедельник Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщило, что не разрешило турецкой авиакомпании Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией". Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"В марте мы, как авиакомпания Southwind Airlines, подали заявку в управление гражданской авиации Финляндии на начало полетов в Хельсинки. После этого Финляндия обратилась в главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) с вопросом, имеет ли наша компания какие-либо связи с Россией. SHGM в свою очередь сообщило, что никаких связей с Россией нет, что капитал компании на 100% принадлежит гражданину Турции, что у этого человека нет гражданства какой-либо другой страны, кроме турецкого, что все руководители - турки и что компания зарегистрирована в Турции", - говорится в заявлении авиакомпании.
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При этом, согласно заявлению авиакомпании, "финские власти проигнорировали ответ турецкого управления гражданской авиации". "И, не предоставив Турции никакой конкретной информации и документов, обратились в авиационную комиссию Европейского союза с ложными сведениями и потребовали запрета на использование европейского воздушного пространства на основании слухов о том, что наша зарегистрированная в Турции компания якобы имеет российские связи", - отмечается в заявлении.
"Решение ЕС было принято без какой-либо конкретной информации, доказательств и документов, а также без запроса какого-либо ответа или защиты со стороны Турции и соответствующей авиакомпании", - говорится в заявлении Southwind Airlines.
Также в компании заявили о риске прекращения деятельности турецких авиакомпаний под предлогом "российской связи".
 
Southwind AirlinesТУРЦИЯ
 
 
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