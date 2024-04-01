https://1prime.ru/20240401/turtsiya-846977773.html

Southwind Airlines отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией

Southwind Airlines отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией - 01.04.2024, ПРАЙМ

Southwind Airlines отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией

Турецкая Southwind Airlines, попавшая ранее под санкции ЕС, отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией, считает санкции необоснованными, говорится в... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T19:55+0300

2024-04-01T19:55+0300

2024-04-01T19:55+0300

southwind airlines

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/84215/33/842153350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb5e98484041ce8edd3345090e6c7813.jpg

АНКАРА, 1 апр — ПРАЙМ. Турецкая Southwind Airlines, попавшая ранее под санкции ЕС, отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией, считает санкции необоснованными, говорится в заявлении авиакомпании, которое привело издание Aırporthaber. Ранее Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. В понедельник Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщило, что не разрешило турецкой авиакомпании Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией". Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР). "В марте мы, как авиакомпания Southwind Airlines, подали заявку в управление гражданской авиации Финляндии на начало полетов в Хельсинки. После этого Финляндия обратилась в главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) с вопросом, имеет ли наша компания какие-либо связи с Россией. SHGM в свою очередь сообщило, что никаких связей с Россией нет, что капитал компании на 100% принадлежит гражданину Турции, что у этого человека нет гражданства какой-либо другой страны, кроме турецкого, что все руководители - турки и что компания зарегистрирована в Турции", - говорится в заявлении авиакомпании. При этом, согласно заявлению авиакомпании, "финские власти проигнорировали ответ турецкого управления гражданской авиации". "И, не предоставив Турции никакой конкретной информации и документов, обратились в авиационную комиссию Европейского союза с ложными сведениями и потребовали запрета на использование европейского воздушного пространства на основании слухов о том, что наша зарегистрированная в Турции компания якобы имеет российские связи", - отмечается в заявлении. "Решение ЕС было принято без какой-либо конкретной информации, доказательств и документов, а также без запроса какого-либо ответа или защиты со стороны Турции и соответствующей авиакомпании", - говорится в заявлении Southwind Airlines.Также в компании заявили о риске прекращения деятельности турецких авиакомпаний под предлогом "российской связи".

https://1prime.ru/20240401/turkey-846922208.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

southwind airlines, турция