https://1prime.ru/20240401/turtsiya-846977773.html
Southwind Airlines отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией
Southwind Airlines отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией - 01.04.2024, ПРАЙМ
Southwind Airlines отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией
Турецкая Southwind Airlines, попавшая ранее под санкции ЕС, отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией, считает санкции необоснованными, говорится в... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T19:55+0300
2024-04-01T19:55+0300
2024-04-01T19:55+0300
southwind airlines
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/33/842153350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb5e98484041ce8edd3345090e6c7813.jpg
АНКАРА, 1 апр — ПРАЙМ. Турецкая Southwind Airlines, попавшая ранее под санкции ЕС, отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией, считает санкции необоснованными, говорится в заявлении авиакомпании, которое привело издание Aırporthaber. Ранее Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. В понедельник Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщило, что не разрешило турецкой авиакомпании Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией". Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР). "В марте мы, как авиакомпания Southwind Airlines, подали заявку в управление гражданской авиации Финляндии на начало полетов в Хельсинки. После этого Финляндия обратилась в главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) с вопросом, имеет ли наша компания какие-либо связи с Россией. SHGM в свою очередь сообщило, что никаких связей с Россией нет, что капитал компании на 100% принадлежит гражданину Турции, что у этого человека нет гражданства какой-либо другой страны, кроме турецкого, что все руководители - турки и что компания зарегистрирована в Турции", - говорится в заявлении авиакомпании. При этом, согласно заявлению авиакомпании, "финские власти проигнорировали ответ турецкого управления гражданской авиации". "И, не предоставив Турции никакой конкретной информации и документов, обратились в авиационную комиссию Европейского союза с ложными сведениями и потребовали запрета на использование европейского воздушного пространства на основании слухов о том, что наша зарегистрированная в Турции компания якобы имеет российские связи", - отмечается в заявлении. "Решение ЕС было принято без какой-либо конкретной информации, доказательств и документов, а также без запроса какого-либо ответа или защиты со стороны Турции и соответствующей авиакомпании", - говорится в заявлении Southwind Airlines.Также в компании заявили о риске прекращения деятельности турецких авиакомпаний под предлогом "российской связи".
https://1prime.ru/20240401/turkey-846922208.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/33/842153350_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_c8dd593d5564b37b7da61e5386135cfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
southwind airlines, турция
Southwind Airlines, ТУРЦИЯ
Southwind Airlines отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией
Попавшая под санкции Southwind Airlines отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией
АНКАРА, 1 апр — ПРАЙМ. Турецкая Southwind Airlines, попавшая ранее под санкции ЕС, отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией, считает санкции необоснованными, говорится в заявлении авиакомпании, которое привело издание Aırporthaber.
Ранее Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. В понедельник Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщило, что не разрешило турецкой авиакомпании Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией". Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"В марте мы, как авиакомпания Southwind Airlines, подали заявку в управление гражданской авиации Финляндии на начало полетов в Хельсинки. После этого Финляндия обратилась в главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) с вопросом, имеет ли наша компания какие-либо связи с Россией. SHGM в свою очередь сообщило, что никаких связей с Россией нет, что капитал компании на 100% принадлежит гражданину Турции, что у этого человека нет гражданства какой-либо другой страны, кроме турецкого, что все руководители - турки и что компания зарегистрирована в Турции", - говорится в заявлении авиакомпании.
Турция намерена снизить инфляцию, заявил Минфин страны
При этом, согласно заявлению авиакомпании, "финские власти проигнорировали ответ турецкого управления гражданской авиации". "И, не предоставив Турции никакой конкретной информации и документов, обратились в авиационную комиссию Европейского союза с ложными сведениями и потребовали запрета на использование европейского воздушного пространства на основании слухов о том, что наша зарегистрированная в Турции компания якобы имеет российские связи", - отмечается в заявлении.
"Решение ЕС было принято без какой-либо конкретной информации, доказательств и документов, а также без запроса какого-либо ответа или защиты со стороны Турции и соответствующей авиакомпании", - говорится в заявлении Southwind Airlines.
Также в компании заявили о риске прекращения деятельности турецких авиакомпаний под предлогом "российской связи".