https://1prime.ru/20240401/turtsiya-846979114.html

В Турции задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта ИГ*, пишет СМИ

В Турции задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта ИГ*, пишет СМИ - 01.04.2024, ПРАЙМ

В Турции задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта ИГ*, пишет СМИ

Двух подозреваемых задержали в Турции в подготовке теракта от лица террористической группировки "Исламское государство"*, пишет газета Hürriyet. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T22:06+0300

2024-04-01T22:06+0300

2024-04-01T22:06+0300

турция

терроризм

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СТАМБУЛ, 1 апр — ПРАЙМ. Двух подозреваемых задержали в Турции в подготовке теракта от лица террористической группировки "Исламское государство"*, пишет газета Hürriyet.Журналисты газеты уточняют, что при обыске квартиры предполагаемых преступников, которая находится в районе Пендик, нашли полицейскую форму и материалы с "инструкциями".План теракта был уже "на продвинутой стадии", указывает Hürriyet."Оба задержанных после допросов предстали перед судом… гражданин Таджикистана, член ИГ 37-летний Фазылджон А. был арестован, а его предположительно сообщница гражданка Киргизии 41-летняя Зульфия С. была депортирована из Турции", — подчеркивает газета. Следствие выясняет связи задержанных с группировкой ИГ* и цели теракта.За прошлую неделю глава МВД Турции Али Ерликая сообщал о задержании почти двухсот подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство". Ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники сообщала, что Анкара тщательно изучила данные по нападавшим в подмосковном "Крокус сити холле", побывавшим в Турции и готова к сотрудничеству для противостояния терроризму.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.* ИГ, Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация

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турция, терроризм