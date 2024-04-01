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В Турции задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта ИГ*, пишет СМИ
В Турции задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта ИГ*, пишет СМИ - 01.04.2024, ПРАЙМ
В Турции задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта ИГ*, пишет СМИ
Двух подозреваемых задержали в Турции в подготовке теракта от лица террористической группировки "Исламское государство"*, пишет газета Hürriyet. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T22:06+0300
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2024-04-01T22:06+0300
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СТАМБУЛ, 1 апр — ПРАЙМ. Двух подозреваемых задержали в Турции в подготовке теракта от лица террористической группировки "Исламское государство"*, пишет газета Hürriyet.Журналисты газеты уточняют, что при обыске квартиры предполагаемых преступников, которая находится в районе Пендик, нашли полицейскую форму и материалы с "инструкциями".План теракта был уже "на продвинутой стадии", указывает Hürriyet."Оба задержанных после допросов предстали перед судом… гражданин Таджикистана, член ИГ 37-летний Фазылджон А. был арестован, а его предположительно сообщница гражданка Киргизии 41-летняя Зульфия С. была депортирована из Турции", — подчеркивает газета. Следствие выясняет связи задержанных с группировкой ИГ* и цели теракта.За прошлую неделю глава МВД Турции Али Ерликая сообщал о задержании почти двухсот подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство". Ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники сообщала, что Анкара тщательно изучила данные по нападавшим в подмосковном "Крокус сити холле", побывавшим в Турции и готова к сотрудничеству для противостояния терроризму.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.* ИГ, Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация
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турция, терроризм
В Турции задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта ИГ*, пишет СМИ
Hürriyet: турецкие силовики задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта ИГ*
СТАМБУЛ, 1 апр — ПРАЙМ. Двух подозреваемых задержали в Турции в подготовке теракта от лица террористической группировки "Исламское государство"*, пишет газета Hürriyet.
Журналисты газеты уточняют, что при обыске квартиры предполагаемых преступников, которая находится в районе Пендик, нашли полицейскую форму и материалы с "инструкциями".
План теракта был уже "на продвинутой стадии", указывает Hürriyet.
"Оба задержанных после допросов предстали перед судом… гражданин Таджикистана, член ИГ 37-летний Фазылджон А. был арестован, а его предположительно сообщница гражданка Киргизии 41-летняя Зульфия С. была депортирована из Турции", — подчеркивает газета.
Следствие выясняет связи задержанных с группировкой ИГ* и цели теракта.
За прошлую неделю глава МВД Турции Али Ерликая сообщал о задержании почти двухсот подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство".
Итоги выборов в Турции стали предупреждением правительству, пишут СМИ
Ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники сообщала, что Анкара тщательно изучила данные по нападавшим в подмосковном "Крокус сити холле", побывавшим в Турции и готова к сотрудничеству для противостояния терроризму.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
* ИГ, Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация