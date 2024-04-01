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Заплатят большую цену. Американский офицер раскрыл, что ожидает Украину

Заплатят большую цену. Американский офицер раскрыл, что ожидает Украину - 01.04.2024, ПРАЙМ

Заплатят большую цену. Американский офицер раскрыл, что ожидает Украину

Финансовая и военная помощь со стороны Вашингтона не поможет Украине предотвратить потерю новых территорий, заявил военный аналитик Дэниэл Дэвис на своем... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T11:44+0300

2024-04-01T11:44+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Финансовая и военная помощь со стороны Вашингтона не поможет Украине предотвратить потерю новых территорий, заявил военный аналитик Дэниэл Дэвис на своем You-Tube канале."Если конгресс передаст эти 60 миллиардов долларов, это увеличит цену, которую заплатит Украина перед тем, как потерпеть крах, это увеличит территории, которые ей придется отдать России. По-другому не получится", — сказал он.Дэвис подчеркнул, что постоянная поддержка со стороны США только откладывает неизбежное поражение Вооруженных сил Украины. Он также отметил, что Россия опережает военную силу США на поле боя и имеет все необходимое для наращивания своей боевой мощи.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМиллиардер и предприниматель Илон Маск ранее отмечал, что если Киев не согласится на проведение мирных переговоров с Москвой, то Украина рискует лишиться доступа к Черному морю.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.Ранее Белый дом призвал членов Конгресса одобрить пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов для Украины, однако принять проект оказалось затруднительно.

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