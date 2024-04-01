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США не помогут Европе в случае военной угрозы, заявил глава Rheinmetall
США не помогут Европе в случае военной угрозы, заявил глава Rheinmetall - 01.04.2024, ПРАЙМ
США не помогут Европе в случае военной угрозы, заявил глава Rheinmetall
В случае военной угрозы в отношении Европы Соединенные Штаты не придут к ней на помощь. Такое мнение выразил генеральный директор немецкого оборонного концерна... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T09:34+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В случае военной угрозы в отношении Европы Соединенные Штаты не придут к ней на помощь. Такое мнение выразил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, его слова приводит издание Financial Times."США больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе", - заявил глава оборонного концерна.По словам Паппергера, несмотря на надежду европейских лидеров на помощь со стороны США, Вашингтон оставит Европу "совершенно одну".Паппергер также отметил, что Германия должна продолжать усиливать свою военную мощь, независимо от результата президентских выборов в США. Он призвал европейские страны создавать более крупные оборонные компании для конкуренции с американскими.По данным издания, Rheinmetall возродил свои амбиции по дальнейшему укреплению разросшейся оборонной промышленности региона. В прошлом году компания завершила сделку по приобретению испанского конкурента Expal за 1,2 млрд евро, что закрепило ее лидирующие позиции в цепочке поставок боеприпасов. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram18 марта компания договорилась о покупке за нераскрытую сумму голландского производителя беспилотных наземных машин Reeq, используемых в боевых действиях.В то время как другие немецкие оборонные подрядчики жаловались на отсутствие конкретных заказов из Берлина, Паппергер сказал, что Rheinmetall удалось быстро нарастить мощности - в следующем году компания будет производить 700 тысяч артиллерийских снарядов
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Вооружения, ЕС, США, Rheinmetall, Новости
США не помогут Европе в случае военной угрозы, заявил глава Rheinmetall
Глава Rheinmetall: США в случае военной угрозы в адрес Европы не придут к ней на помощь
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ.
В случае военной угрозы в отношении Европы Соединенные Штаты не придут к ней на помощь. Такое мнение выразил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, его слова приводит
издание Financial Times.
"США больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе", - заявил глава оборонного концерна.
По словам Паппергера, несмотря на надежду европейских лидеров на помощь со стороны США, Вашингтон оставит Европу "совершенно одну".
Паппергер также отметил, что Германия должна продолжать усиливать свою военную мощь, независимо от результата президентских выборов в США. Он призвал европейские страны создавать более крупные оборонные компании для конкуренции с американскими.
По данным издания, Rheinmetall возродил свои амбиции по дальнейшему укреплению разросшейся оборонной промышленности региона. В прошлом году компания завершила сделку по приобретению испанского конкурента Expal за 1,2 млрд евро, что закрепило ее лидирующие позиции в цепочке поставок боеприпасов.
18 марта компания договорилась о покупке за нераскрытую сумму голландского производителя беспилотных наземных машин Reeq, используемых в боевых действиях.
В то время как другие немецкие оборонные подрядчики жаловались на отсутствие конкретных заказов из Берлина, Паппергер сказал, что Rheinmetall удалось быстро нарастить мощности - в следующем году компания будет производить 700 тысяч артиллерийских снарядов
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