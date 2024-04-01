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"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас от новых ударов ВС России - 01.04.2024, ПРАЙМ
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"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас от новых ударов ВС России
"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас от новых ударов ВС России - 01.04.2024, ПРАЙМ
"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас от новых ударов ВС России
Российская армия в марте нанесла мощнейшие за все время проведения специальной военной операции авиационные удары по украинским войскам, заявил британский... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T11:01+0300
2024-04-01T11:50+0300
вкс россии
ракетные удары
вооружения
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российская армия в марте нанесла мощнейшие за все время проведения специальной военной операции авиационные удары по украинским войскам, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.По его словам, таких ударов "еще не было ни разу за время проведения специальной военной операции".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМеркурис полагает, что мартовские удары привели к разрушительным последствиям для ВСУ. Он добавил, что Россия обладает огромным ракетным арсеналом, применяемым против украинских сил.В субботу в Минобороны РФ сообщили, что армия за неделю нанесла 58 ударов по украинским объектам, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон".Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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вкс россии, ракетные удары, сво, россия
ВКС России, ракетные удары, Вооружения, СВО, РОССИЯ
11:01 01.04.2024 (обновлено: 11:50 01.04.2024)
 
"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас от новых ударов ВС России

Эксперт Меркурис: российская армия в марте нанесла мощнейшие авиаудары по ВСУ

© Фото : Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк#Вылет первой группы самолетов ВКС России с авиабазы Хмеймим в пункты постоянного базирования на территории России
#Вылет первой группы самолетов ВКС России с авиабазы Хмеймим в пункты постоянного базирования на территории России - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российская армия в марте нанесла мощнейшие за все время проведения специальной военной операции авиационные удары по украинским войскам, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
По его словам, таких ударов "еще не было ни разу за время проведения специальной военной операции".
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Меркурис полагает, что мартовские удары привели к разрушительным последствиям для ВСУ. Он добавил, что Россия обладает огромным ракетным арсеналом, применяемым против украинских сил.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что армия за неделю нанесла 58 ударов по украинским объектам, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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