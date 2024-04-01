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Центробанк прогнозирует ужесточение денежно-кредитной политики в России

Центробанк прогнозирует ужесточение денежно-кредитной политики в России - 01.04.2024, ПРАЙМ

Центробанк прогнозирует ужесточение денежно-кредитной политики в России

Денежно-кредитные условия в России в ближайшие месяцы будут ужесточаться с учетом лагов трансмиссии и проводимой денежно-кредитной политики, говорится в резюме... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T16:21+0300

2024-04-01T16:21+0300

2024-04-01T16:21+0300

экономика

денежно-кредитная политика

россия

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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России в ближайшие месяцы будут ужесточаться с учетом лагов трансмиссии и проводимой денежно-кредитной политики, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. "Участники согласились, что с учетом лагов трансмиссии и проводимой денежно-кредитной политики денежно-кредитные условия в ближайшие месяцы будут ужесточаться, влияние жестких денежно-кредитных условий на сберегательную и кредитную активность станет более выраженным", - сказано в материалах. В резюме говорится, что в течение года дополнительному ужесточению денежно-кредитных условий будут способствовать автономные от денежно-кредитной политики факторы, отмеченные в ходе февральского заседания по ключевой ставке. В качестве таких факторов указаны: ожидаемый переход банковской системы от структурного профицита к дефициту ликвидности, отмена большинства регуляторных послаблений для банков, в первую очередь по выполнению норматива краткосрочной ликвидности, а также меры макропруденциальной политики. ЦБ РФ на заседании 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

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денежно-кредитная политика, россия