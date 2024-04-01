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Центробанк прогнозирует ужесточение денежно-кредитной политики в России
Центробанк прогнозирует ужесточение денежно-кредитной политики в России - 01.04.2024, ПРАЙМ
Центробанк прогнозирует ужесточение денежно-кредитной политики в России
Денежно-кредитные условия в России в ближайшие месяцы будут ужесточаться с учетом лагов трансмиссии и проводимой денежно-кредитной политики, говорится в резюме... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T16:21+0300
2024-04-01T16:21+0300
2024-04-01T16:21+0300
экономика
денежно-кредитная политика
россия
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России в ближайшие месяцы будут ужесточаться с учетом лагов трансмиссии и проводимой денежно-кредитной политики, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. "Участники согласились, что с учетом лагов трансмиссии и проводимой денежно-кредитной политики денежно-кредитные условия в ближайшие месяцы будут ужесточаться, влияние жестких денежно-кредитных условий на сберегательную и кредитную активность станет более выраженным", - сказано в материалах. В резюме говорится, что в течение года дополнительному ужесточению денежно-кредитных условий будут способствовать автономные от денежно-кредитной политики факторы, отмеченные в ходе февральского заседания по ключевой ставке. В качестве таких факторов указаны: ожидаемый переход банковской системы от структурного профицита к дефициту ликвидности, отмена большинства регуляторных послаблений для банков, в первую очередь по выполнению норматива краткосрочной ликвидности, а также меры макропруденциальной политики. ЦБ РФ на заседании 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
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денежно-кредитная политика, россия
Экономика, денежно-кредитная политика, РОССИЯ
Центробанк прогнозирует ужесточение денежно-кредитной политики в России
ЦБ: денежно-кредитные условия в России в ближайшие месяцы будут ужесточаться
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России в ближайшие месяцы будут ужесточаться с учетом лагов трансмиссии и проводимой денежно-кредитной политики, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
"Участники согласились, что с учетом лагов трансмиссии и проводимой денежно-кредитной политики денежно-кредитные условия в ближайшие месяцы будут ужесточаться, влияние жестких денежно-кредитных условий на сберегательную и кредитную активность станет более выраженным", - сказано в материалах.
В резюме говорится, что в течение года дополнительному ужесточению денежно-кредитных условий будут способствовать автономные от денежно-кредитной политики факторы, отмеченные в ходе февральского заседания по ключевой ставке.
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В качестве таких факторов указаны: ожидаемый переход банковской системы от структурного профицита к дефициту ликвидности, отмена большинства регуляторных послаблений для банков, в первую очередь по выполнению норматива краткосрочной ликвидности, а также меры макропруденциальной политики.
ЦБ РФ на заседании 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.