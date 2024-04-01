https://1prime.ru/20240401/vozvrat-846909362.html
Названы последствия возврата порога беспошлинного ввоза товаров в Россию
Названы последствия возврата порога беспошлинного ввоза товаров в Россию - 01.04.2024, ПРАЙМ
Названы последствия возврата порога беспошлинного ввоза товаров в Россию
Рынок РФ в условиях ограничений за последние два года существенно перестроился, и порог беспошлинного ввоза товаров в 1000 евро как антикризисная мера себя... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T05:48+0300
2024-04-01T05:48+0300
2024-04-01T05:48+0300
экономика
ввоз товаров
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_d89952fd51420473b2f5e5ebc87a954b.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Рынок РФ в условиях ограничений за последние два года существенно перестроился, и порог беспошлинного ввоза товаров в 1000 евро как антикризисная мера себя исчерпал, прокомментировал РИА Новости руководитель центра исследований эффективности государственных и муниципальных финансов НИФИ Минфина РФ Алексей Попов. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действует порог беспошлинного ввоза для физлиц. До 1 апреля он составлял 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Сейчас этот порог вернулся к 200 евро (около 19 900 рублей по курсу ЦБ) из-за окончания срока действия решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о повышении этого лимита до 1000 евро. "Повышение беспошлинного порога в странах ЕАЭС до уровня 1000 евро вместо ранее действовавшей нормы в 200 евро было полезно для экономики в условиях, когда для людей во многих странах существовали ковидные ограничения и нужно было дать стимул для развития онлайн-торговли. Продление этой нормы до апреля 2024 года позволило реализовать отдельные экономические решения в условиях нарушений логистических цепочек поставок продукции, избежать дефицита товаров, в том числе критичного импорта, приобретаемых физическими лицами", - сказал Попов. "Данное решение было временным, и на сегодняшний день мера себя исчерпала. За последние два года рынок существенно перестроился, и возвращение беспошлинного порога на уровень 200 евро не затронет подавляющее большинство граждан, покупки которых на интернет-площадках в основной своей массе не превышают этого порога", - отметил эксперт, добавив, что для участников рынка это "не будет сюрпризом", так как мера изначально была временной. Помимо развития внутреннего рынка онлайн-торговли также произошло сокращение прямых продаж со стороны иностранных компаний с доставкой в Россию и падение объемов инвестиций в развитие китайских онлайн-площадок в России, указывает Попов. "Возвращение порога в 200 евро будет способствовать восстановлению более справедливых конкурентных условий с российскими товаропроизводителями и ритейлерами", - считает он. До 2019 года этот порог в России составлял 1000 евро, затем его несколько раз снижали, с января 2020 года он составлял 200 евро. В апреле 2022 года ЕЭК временно вернула порог к уровню 1000 евро, чтобы поддержать потребителей в период максимальных рисков нехватки товаров, обусловленных беспрецедентным санкционным давлением на Россию в 2022 году. Решение о сохранении порога в 1000 евро несколько раз продлевалось, последний раз в октябре 2023 года – до апреля 2024 года. До истечения срока действия порога в 1000 евро окончательного решения о его продлении или снижении до какого-либо уровня не было принято. Соответствующее решение принимает ЕЭК по согласованию со всеми странами-участницами союза.
https://1prime.ru/20240401/avtomobili-846908303.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_1c2298417b55a1bf6ff024ad146911f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ввоз товаров
Названы последствия возврата порога беспошлинного ввоза товаров в Россию
Финансист Попов: возврат порога беспошлинного ввоза товаров не затронет многих россиян
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Рынок РФ в условиях ограничений за последние два года существенно перестроился, и порог беспошлинного ввоза товаров в 1000 евро как антикризисная мера себя исчерпал, прокомментировал РИА Новости руководитель центра исследований эффективности государственных и муниципальных финансов НИФИ Минфина РФ Алексей Попов.
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действует порог беспошлинного ввоза для физлиц. До 1 апреля он составлял 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Сейчас этот порог вернулся к 200 евро (около 19 900 рублей по курсу ЦБ) из-за окончания срока действия решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о повышении этого лимита до 1000 евро.
"Повышение беспошлинного порога в странах ЕАЭС до уровня 1000 евро вместо ранее действовавшей нормы в 200 евро было полезно для экономики в условиях, когда для людей во многих странах существовали ковидные ограничения и нужно было дать стимул для развития онлайн-торговли. Продление этой нормы до апреля 2024 года позволило реализовать отдельные экономические решения в условиях нарушений логистических цепочек поставок продукции, избежать дефицита товаров, в том числе критичного импорта, приобретаемых физическими лицами", - сказал Попов.
"Данное решение было временным, и на сегодняшний день мера себя исчерпала. За последние два года рынок существенно перестроился, и возвращение беспошлинного порога на уровень 200 евро не затронет подавляющее большинство граждан, покупки которых на интернет-площадках в основной своей массе не превышают этого порога", - отметил эксперт, добавив, что для участников рынка это "не будет сюрпризом", так как мера изначально была временной.
В России изменился порядок расчета платежей за ввоз автомобилей
Помимо развития внутреннего рынка онлайн-торговли также произошло сокращение прямых продаж со стороны иностранных компаний с доставкой в Россию и падение объемов инвестиций в развитие китайских онлайн-площадок в России, указывает Попов. "Возвращение порога в 200 евро будет способствовать восстановлению более справедливых конкурентных условий с российскими товаропроизводителями и ритейлерами", - считает он.
До 2019 года этот порог в России составлял 1000 евро, затем его несколько раз снижали, с января 2020 года он составлял 200 евро. В апреле 2022 года ЕЭК временно вернула порог к уровню 1000 евро, чтобы поддержать потребителей в период максимальных рисков нехватки товаров, обусловленных беспрецедентным санкционным давлением на Россию в 2022 году. Решение о сохранении порога в 1000 евро несколько раз продлевалось, последний раз в октябре 2023 года – до апреля 2024 года. До истечения срока действия порога в 1000 евро окончательного решения о его продлении или снижении до какого-либо уровня не было принято. Соответствующее решение принимает ЕЭК по согласованию со всеми странами-участницами союза.