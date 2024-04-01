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ВТБ приостановит выдачу IT-ипотеки
ВТБ приостановит выдачу IT-ипотеки - 01.04.2024, ПРАЙМ
ВТБ приостановит выдачу IT-ипотеки
ВТБ с 3 апреля приостанавливает выдачу кредитов по IT-ипотеке в связи с исчерпанием выделенного лимита по программе, сообщила пресс-служба банка. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T12:03+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ВТБ с 3 апреля приостанавливает выдачу кредитов по IT-ипотеке в связи с исчерпанием выделенного лимита по программе, сообщила пресс-служба банка. "С 3 апреля мы приостанавливаем выдачу кредитов по IT-ипотеке в связи с исчерпанием выделенного лимита по программе. Сейчас ВТБ ждет решения правительства по дальнейшему развитию IT-ипотеки и при увеличении ее финансирования примет участие в новом распределении средств. Это позволит нам возобновить работу по программе", - сказано в сообщении. IT-ипотеку в ВТБ с начала ее запуска в мае 2022 года получили порядка 11 тысяч клиентов, общий объем сделок приблизился к 108 миллиардам рублей. Власти РФ в 2022 году запустили ряд мер поддержки IT-специалистов. Так, была запущена льготная IT-ипотека, в рамках которой можно оформить жилищный кредит с максимальной ставкой в 5%. Воспользоваться им можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или участка с дальнейшим строительством дома. Ряд банков, в числе которых Сбербанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, РНКБ, "Ак Барс", "УБРиР", "Абсолют банк", банк "Санкт-Петербург", приостановили выдачи IT-ипотеки еще зимой, следует из материалов компании "Дом.РФ". Сбербанк в феврале пояснял, что, как и ряд других банков, исчерпал лимит господдержки на выдачу таких кредитов. В банке тогда отметили, что прием заявок возобновится после того, как постановление правительства об увеличении лимитов по этой программе вступит в силу.
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россия, втб, новости
ВТБ приостановит выдачу IT-ипотеки
ВТБ с 3 апреля приостанавливает выдачу кредитов по IT-ипотеке
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ВТБ с 3 апреля приостанавливает выдачу кредитов по IT-ипотеке в связи с исчерпанием выделенного лимита по программе, сообщила пресс-служба банка.
"С 3 апреля мы приостанавливаем выдачу кредитов по IT-ипотеке в связи с исчерпанием выделенного лимита по программе. Сейчас ВТБ ждет решения правительства по дальнейшему развитию IT-ипотеки и при увеличении ее финансирования примет участие в новом распределении средств. Это позволит нам возобновить работу по программе", - сказано в сообщении.
IT-ипотеку в ВТБ с начала ее запуска в мае 2022 года получили порядка 11 тысяч клиентов, общий объем сделок приблизился к 108 миллиардам рублей.
Власти РФ в 2022 году запустили ряд мер поддержки IT-специалистов. Так, была запущена льготная IT-ипотека, в рамках которой можно оформить жилищный кредит с максимальной ставкой в 5%. Воспользоваться им можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или участка с дальнейшим строительством дома.
Ряд банков, в числе которых Сбербанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, РНКБ, "Ак Барс", "УБРиР", "Абсолют банк", банк "Санкт-Петербург", приостановили выдачи IT-ипотеки еще зимой, следует из материалов компании "Дом.РФ". Сбербанк в феврале пояснял, что, как и ряд других банков, исчерпал лимит господдержки на выдачу таких кредитов. В банке тогда отметили, что прием заявок возобновится после того, как постановление правительства об увеличении лимитов по этой программе вступит в силу.
В России увеличат лимит по программе IT-ипотеки