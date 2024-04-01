Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СРЗП поднимет вопрос доступности бюджетных мест в вузах - 01.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240401/vuz-846967985.html
СРЗП поднимет вопрос доступности бюджетных мест в вузах
СРЗП поднимет вопрос доступности бюджетных мест в вузах - 01.04.2024, ПРАЙМ
СРЗП поднимет вопрос доступности бюджетных мест в вузах
Фракция СРЗП в ходе отчета правительства в Государственной Думе поднимет вопрос доступности бюджетных мест в высших учебных заведениях. Об этом заявил агентству | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T15:49+0300
2024-04-01T15:49+0300
правительство рф
госдума
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/img/76620/34/766203465_0:3:1500:847_1920x0_80_0_0_b13c9dc29b8e440b31ff93cbbd3e3e28.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Фракция СРЗП в ходе отчета правительства в Государственной Думе поднимет вопрос доступности бюджетных мест в высших учебных заведениях. Об этом заявил агентству РИА Новости лидер эсеров Сергей Миронов.Отчет состоится 3 апреля. По словам Миронова, СРЗП поднимет проблему доступности бюджетных мест в российских вузах.Как отметил депутат, число платных мест и стоимость обучения в высших учебных заведениях увеличивается, что сказывается на проблеме кадровой обеспеченности.Эсеры выступают за полностью бесплатное первое высшее образование, добавил Миронов.
https://1prime.ru/20240319/ege-846465287.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76620/34/766203465_117:0:1450:1000_1920x0_80_0_0_81f5bebf3ead4427cbf7beee3ad1d833.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
правительство рф, госдума, сергей миронов
Правительство РФ, Госдума, Сергей Миронов
15:49 01.04.2024
 
СРЗП поднимет вопрос доступности бюджетных мест в вузах

СРЗП поднимет вопрос доступности бюджетных мест в вузах в ходе отчета правительства в ГД

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк" Преподаватель и студенты во время лекции
 Преподаватель и студенты во время лекции - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Фракция СРЗП в ходе отчета правительства в Государственной Думе поднимет вопрос доступности бюджетных мест в высших учебных заведениях. Об этом заявил агентству РИА Новости лидер эсеров Сергей Миронов.
Отчет состоится 3 апреля. По словам Миронова, СРЗП поднимет проблему доступности бюджетных мест в российских вузах.
Как отметил депутат, число платных мест и стоимость обучения в высших учебных заведениях увеличивается, что сказывается на проблеме кадровой обеспеченности.
Эсеры выступают за полностью бесплатное первое высшее образование, добавил Миронов.
% Валерий Фальков - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
Фальков рассказал об адаптации приема в вузы к пересдаче ЕГЭ
19 марта, 09:02
 
Правительство РФГосдумаСергей Миронов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала