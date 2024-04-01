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СРЗП поднимет вопрос доступности бюджетных мест в вузах

СРЗП поднимет вопрос доступности бюджетных мест в вузах - 01.04.2024, ПРАЙМ

СРЗП поднимет вопрос доступности бюджетных мест в вузах

Фракция СРЗП в ходе отчета правительства в Государственной Думе поднимет вопрос доступности бюджетных мест в высших учебных заведениях. Об этом заявил агентству | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T15:49+0300

2024-04-01T15:49+0300

2024-04-01T15:49+0300

правительство рф

госдума

сергей миронов

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Фракция СРЗП в ходе отчета правительства в Государственной Думе поднимет вопрос доступности бюджетных мест в высших учебных заведениях. Об этом заявил агентству РИА Новости лидер эсеров Сергей Миронов.Отчет состоится 3 апреля. По словам Миронова, СРЗП поднимет проблему доступности бюджетных мест в российских вузах.Как отметил депутат, число платных мест и стоимость обучения в высших учебных заведениях увеличивается, что сказывается на проблеме кадровой обеспеченности.Эсеры выступают за полностью бесплатное первое высшее образование, добавил Миронов.

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правительство рф, госдума, сергей миронов