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СРЗП поднимет вопрос доступности бюджетных мест в вузах
СРЗП поднимет вопрос доступности бюджетных мест в вузах - 01.04.2024, ПРАЙМ
СРЗП поднимет вопрос доступности бюджетных мест в вузах
Фракция СРЗП в ходе отчета правительства в Государственной Думе поднимет вопрос доступности бюджетных мест в высших учебных заведениях. Об этом заявил агентству | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T15:49+0300
2024-04-01T15:49+0300
2024-04-01T15:49+0300
правительство рф
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сергей миронов
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Фракция СРЗП в ходе отчета правительства в Государственной Думе поднимет вопрос доступности бюджетных мест в высших учебных заведениях. Об этом заявил агентству РИА Новости лидер эсеров Сергей Миронов.Отчет состоится 3 апреля. По словам Миронова, СРЗП поднимет проблему доступности бюджетных мест в российских вузах.Как отметил депутат, число платных мест и стоимость обучения в высших учебных заведениях увеличивается, что сказывается на проблеме кадровой обеспеченности.Эсеры выступают за полностью бесплатное первое высшее образование, добавил Миронов.
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правительство рф, госдума, сергей миронов
Правительство РФ, Госдума, Сергей Миронов
СРЗП поднимет вопрос доступности бюджетных мест в вузах
СРЗП поднимет вопрос доступности бюджетных мест в вузах в ходе отчета правительства в ГД
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Фракция СРЗП в ходе отчета правительства в Государственной Думе поднимет вопрос доступности бюджетных мест в высших учебных заведениях. Об этом заявил агентству РИА Новости лидер эсеров Сергей Миронов.
Отчет состоится 3 апреля. По словам Миронова, СРЗП поднимет проблему доступности бюджетных мест в российских вузах.
Как отметил депутат, число платных мест и стоимость обучения в высших учебных заведениях увеличивается, что сказывается на проблеме кадровой обеспеченности.
Эсеры выступают за полностью бесплатное первое высшее образование, добавил Миронов.
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